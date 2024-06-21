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關懷流浪動物 中興大學通識課前進收容所義診

中央社／ 台中21日電

中興大學開設「寵物義診」通識課程，日前15名學生前進動物之家，以自身學習提升收容所動物福祉並以影像記錄繳交作業，從行動中了解流浪動物議題，也希望大眾發現收容所問題與現狀。

國立中興大學今天發布新聞稿指出，「浪愛無國界：流浪動物減量與福祉實踐」開設「寵物義診」通識課程至今第5年，這學期修課的30名學生橫跨多元科系，除邀請獸醫師與專家介紹臨床知識、分享一線經驗，教導學生如何操作以觀察觸診為主的「寵物義診表」。

更安排學生至興大USR「浪浪樂活醫療室」以住院動物為練習對象，熟悉義診表操作；期末分組帶領學生至公私立收容所服務。

日前15名學生前往私立收容所月園流浪動物之家、公立收容所南屯動物收容所、后里動物收容所3所執行義診。義診的資料也會留給收容所參考，讓學生課堂作業得以成為社會實踐的一環。

同學在期末回饋時提及，之前覺得動物收容所的環境不會很好，但去過3個收容所後才發現現在的收容所環境已經變得比想像的好很多了，收容所的環境乾淨，對動物的身心靈發展也都有幫助。

獸醫系副教授林荀龍表示，「寵物義診」課程結合知識傳遞與社會實踐，鼓勵學生親身走入場域，了解公私立收容所面對的困境，並以自身學習技能提升收容所動物福祉。學生除協助義診外，也以影像記錄繳交課堂作業，成品將上傳影音平台，希望讓社會大眾看見場域的問題與現狀，持續拓展社會影響力。

中興大學 動物收容所 寵物 流浪動物 獸醫師 義診

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