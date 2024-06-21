哈佛台北書院52名學生來學華語 將參訪AI公司

台灣大學與美國哈佛大學合辦的「哈佛台北書院」今年邁入第2屆，有52名美國頂尖大學學生來台學習華語8週，台大還安排參訪AI科技，瞭解台灣在AI的創新應用。

台灣大學新聞稿指出，第2屆哈佛台北書院於6月16日正式啟動，吸引來自哈佛大學、耶魯大學、史丹佛大學、哥倫比亞大學等美國頂尖大學的52名學生，希望培育華語菁英，促進台美之間的文化、學術及科研交流。

台大國際處表示，這些學生將在台展開8週的深度華語學習之旅，由台大學生擔任接待家庭，今年書院也安排豐富多彩的文化活動，包括書法、太極拳、京劇臉譜繪製等，讓這些學生能深入體驗中華文化的精髓。

因應AI熱潮，台大也安排書院的學生參訪全球領先的美妝應用AI、AR（擴增實境）科技公司，深入了解台灣在AI領域的創新應用及未來發展方向；同時也安排「社會調查週」活動，帶領學生走訪台灣各地，探索豐富的自然資源、歷史文化和多元社會。