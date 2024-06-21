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跨域增學生競爭力 大學：就業率高、縮短求職時間

中央社／ 高雄21日電

跨領域人才夯，成功大學分析發現，修讀跨域學生的在校成績、就業比例皆高於未修讀者；中原大學資料也顯示，修讀跨域有助於縮短畢業生找到第1份工作的時間。

112學年全國大學校院教務、校務經營主管聯席會議今天於中山大學舉行第2天議程，上午分組座談由成功大學教務長沈聖智、中原大學教務長皮世明報告「運用校務研究系統精進教學品質與學生學習成效」。

沈聖智指出，未來學生要面臨複雜或多層次的問題、科技與工具的快速發展、未曾見過的工作與挑戰，因此須具備跨領域知識與能力、自主學習能力，還需要團隊合作，合作對象除了人，還可能是機器人，因此成大也透過彈性化教學制度與創新教學空間，驅動學生的跨域和自主學習動機。

為增進學生學習動機，成功大學也提高學生參與產學研究計畫或國際競賽的誘因，並突破專業學院的藩籬，引導學生擴大自主學習領域，同時提供初探課程、跨領域通識課、模組化課程等多層次跨領域學習管道，來滿足學生的需求。

為瞭解學生學習成效，成功大學分析近8年資料發現，跨域學生比例有上升趨勢，跨域學生在校平均成績高於未跨域學生，且跨域學生就業比率、錄取2家以上公司的比例皆高於未跨域學生，而跨域生畢業5年後，月薪8.5萬以上的占比也高於未跨域學生。

皮世明表示，隨著AI、大數據興起，未來需要具備廣度、跨域能力的斜槓型人才，中原除了推動跨領域人才培育，也進一步分析不同跨領域管道對學生學習表現和生涯競爭力的影響。

根據中原資料顯示，修讀跨域、輔系或雙主修的畢業生，其畢業成績、專業學習、就業職能等表現皆優於未跨域學生；而跨域生多數在畢業2個月內找到工作，未跨域學生多在3至4個月、甚至要6個月以上找到工作，顯示修讀跨領域有助於縮短畢業生找到第1份工作的時間。

但皮世明也發現，學生修讀跨領域、輔系、雙主修的意願並不低，實際完成人數卻偏低，因此中原也規劃提供學習引導，透過選課指導系統、學術導師來引導學生跨域修習方向，並制定學習獎勵，鼓勵學生完成跨領域學習。

成功大學 自主學習

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