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馮光遠節錄林青霞清大演講稿 400字內容網友讀完不挺：昏倒

聯合新聞網／ 綜合報導
金馬影后林青霞獲邀擔任清華大學畢業典禮致詞嘉賓。圖／清華大學提供
金馬影后林青霞獲邀擔任清華大學畢業典禮致詞嘉賓。圖／清華大學提供

金馬影后林青霞獲邀擔任清華大學畢業典禮致詞嘉賓，15日演說完畢後，針對其內容眾人看法不一。對此，作家馮光遠於臉書發文分享，整理了林青霞的致詞全文，節錄當中約400字的內容，認為較適合大眾閱讀，引起網友們熱烈討論。

馮光遠表示，這兩天看到眾人在談林青霞清大演說之事，卻沒有人介紹這篇演講稿，實在是很遺憾。他指出，演講稿約2千字，對臉書來講嫌長了點，難怪大家都沒有轉載，因此便幫大家整理了一下演講稿，讓其言簡意賅。

以下為馮光遠節錄後的演講稿內容：

校長夫人，好！

真的感到高興，我的人生哲學是，必須自己先快樂起來。

我高中畢業，考不上大學，機會從天而降，擔當起瓊瑤電影的第一女主角，我是做夢都想不到。

有時收工了，工作人員匆匆忙忙的收拾東西時，我還在現場徘徊捨不得離開，驚醒，才發覺剛剛已經站著睡著了。

我性格要強，出道的時候我真希望自己是啞巴。我住二樓，許多好朋友都是傑出的校長夫人，這讓我感到非常驕傲。

這些年接受世界上也沒有完美這回事，你們說是不是呀？

學畫畫以後會特別留意美的線條，那種發自內心的快樂真是筆墨難以形容。

疫情初期我和高為元校長夫人黃心村去香港山頂行山時，走到一半下起傾盆大雨，我們頂著那把在風雨飄搖中的小傘緩緩向前走。遇見在千年巨石的夾縫中開出的三朶白裡透著粉紅的小花，企圖在疫情的夾縫中找到快樂的因子。

其實我高中畢業笫一志願是上大學，電影賣座後就一部接一部沒停過，直到拍完100部。

我的母親一生都羨慕崇拜有學問的人，如果她能親眼看到自己的女兒穿著博士袍，她一定笑得合不攏嘴 。

希望你們能做到照亮自己，讓自己先快樂起來。

祝福你們！謝謝！

貼文一出，網友們多不捧場，認為林青霞致詞內容缺乏與學生的連結，像是「自我介紹」，「只能說術業有專攻」、「清大學生從演講中學習到認識校長夫人的重要？」、「聽君一席話，如聽一席話」、「她的快樂是有多快樂？這跟清大畢業生啥關係？一頭霧水」、「雖然節錄，仍然看不下去，不知道她要表達什麼？」、「昏倒」。

不過，也有人認為，馮光遠並未將「現在我把我所有的愛和快樂奉獻給你們，你們每一個人在世界上都是重要的，都有獨特的使命，都是獨一無二的限量版。」這幾句話節錄其中，且少了林青霞闡述自己如何在功成名就的失意中，發覺自己、找到快樂，質疑難道「這不重要嗎？」。

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