快訊

空拍畫面曝！彰化家具廠大火「黑煙竄天」數公里外可見 大批消防人車搶救

雨勢擴大延長！花蓮防大雷雨、15縣市豪大雨 最新警戒範圍出爐

獨／郭彥甫退出演藝圈8年 終於道出背後原因：絕不復出

退休教授捐逾8千萬積蓄、黑膠唱片 清華大學設聆賞室感念襟懷

中央社／ 新竹縣20日電
國立清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴將畢生積蓄及收藏捐給清華大學，今年1月辭世、享壽87歲。圖／清大提供
國立清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴將畢生積蓄及收藏捐給清華大學，今年1月辭世、享壽87歲。圖／清大提供

清華大學今天表示，退休教授李怡嚴辭世前捐出畢生積蓄與300餘張黑膠唱片，日前校方成立「怡嚴音樂聆賞室」，播放李怡嚴所留經典黑膠唱片音樂，傳頌李怡嚴奉獻精神。

國立清華大學今天告訴中央社記者，校方在旺宏圖書館3樓318室成立「怡嚴音樂聆賞室」昨天啟用，圖書館書李怡嚴遺愛基金中支用新台幣200多萬元，並購置奧地利製的黑膠唱盤等喇叭播放器，昨天也邀請李怡嚴家人與好友齊聚此處，聆聽李怡嚴生前喜歡曲目。

李怡嚴好友賴建誠透過文字表示，儘管李怡嚴生前從歐洲購置收藏很多原版唱片，如1950年錄製的華格納歌劇、鋼琴家陳必先的鋼琴曲唱片等，但卻沒有如此好的播放設備，實在可惜，「李怡嚴聽不到了」。

圖書館館長林登松說，「怡嚴音樂聆賞室」除有黑膠唱盤，也可以播放音樂CD，通識中心過去開的音樂課程，還得到校外音響店才能聆聽音樂，未來學生不必出校，在圖書館內就能上課聽音樂。

清大提供新聞資料表示，李怡嚴未結婚生子，退休後一直住在學校附近，去年12月將8500萬元包括存款及販售不動產後所有金額，畢生積蓄慷慨捐給其奉獻一生、情感深厚的清華大學，襟懷令人動容，今年1月辭世、享壽87歲。

此外，李怡嚴不僅喜歡音樂收藏300多張黑膠唱片，且學識淵博、喜愛閱讀，家中藏書估計有6萬冊，類別包括歷史、人文、哲學、小說、傳記與原文類等書籍，日前已將這些畢生收藏書籍捐出，優先給清大及公立圖書館選書後，也開放民眾選取。

清華大學退休教授李怡嚴辭世前捐出畢生積蓄與300多張黑膠唱片，校方在旺宏圖書館成立「怡嚴音樂聆賞室」，19日啟用，傳頌李怡嚴奉獻精神。圖為圖書館長林登松介紹李怡嚴捐贈的部分黑膠唱片。圖／中央社
清華大學退休教授李怡嚴辭世前捐出畢生積蓄與300多張黑膠唱片，校方在旺宏圖書館成立「怡嚴音樂聆賞室」，19日啟用，傳頌李怡嚴奉獻精神。圖為圖書館長林登松介紹李怡嚴捐贈的部分黑膠唱片。圖／中央社

清華大學

延伸閱讀

恆春文化中心超美圖書館開箱 地方憂鎮立圖書館改建遙遙無期

邊看書邊漏水？台中2圖書館年久失修 優化閱讀環境2025年底完工

女大生圖書館收男生神秘紙條「以為桃花來了」 打開一看秒社死

「東方不敗」林青霞清大致詞年輕人不識？校長解釋：人生經歷給啟示

相關新聞

大學人社領域科系不寂寞 教部喊話：一定有你們重要角色

教育部今天於高雄國立中山大學舉行112學年度校院教務、校務經營主管聯席會議。近期申請入學招生方落幕，大學招生呈現「理工熱...

台大妹應徵陪讀 國中生家長開「3小時500元」！網罵翻曝15年前價格

暑假即將到來，大學生常趁此時間打工賺取生活費，不過有位台大生近日應徵家教時，卻被家長以「只是陪讀」為由，3小時只願付500元，比基本薪資還低，讓應徵者當場傻眼，問「這樣是合理的嗎？還是是我大驚小怪了？

退休教授捐逾8千萬積蓄、黑膠唱片 清華大學設聆賞室感念襟懷

清華大學今天表示，退休教授李怡嚴辭世前捐出畢生積蓄與300餘張黑膠唱片，日前校方成立「怡嚴音樂聆賞室」，播放李怡嚴所留經...

世新大學與華視成立策略聯盟 打造產學合作課程

世新大學近日與華視簽署產學策略聯盟，打造產學合作課程，華視將提供業師人選、共同討論議題，帶給學生更貼近職場需求的學習機會...

美華裔高中生尋根出書 圖說抗戰時期中美空中運輸

五位美國舊金山的華裔高中生，以美國國家檔案館、中華民國國史館所典藏的二戰時期相關檔案史料與歷史照片為基礎，編寫成歷史攝影...

東華大學成立有機農產品驗證中心 助花東有機農業發展

花蓮自然環境得天獨厚，許多農友投入有機農業，過去東部沒有驗證單位，只能遠送北部驗證。國立東華大學成立「農業驗證與服務提升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。