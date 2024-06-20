退休教授捐逾8千萬積蓄、黑膠唱片 清華大學設聆賞室感念襟懷

清華大學今天表示，退休教授李怡嚴辭世前捐出畢生積蓄與300餘張黑膠唱片，日前校方成立「怡嚴音樂聆賞室」，播放李怡嚴所留經典黑膠唱片音樂，傳頌李怡嚴奉獻精神。

國立清華大學今天告訴中央社記者，校方在旺宏圖書館3樓318室成立「怡嚴音樂聆賞室」昨天啟用，圖書館書李怡嚴遺愛基金中支用新台幣200多萬元，並購置奧地利製的黑膠唱盤等喇叭播放器，昨天也邀請李怡嚴家人與好友齊聚此處，聆聽李怡嚴生前喜歡曲目。

李怡嚴好友賴建誠透過文字表示，儘管李怡嚴生前從歐洲購置收藏很多原版唱片，如1950年錄製的華格納歌劇、鋼琴家陳必先的鋼琴曲唱片等，但卻沒有如此好的播放設備，實在可惜，「李怡嚴聽不到了」。

圖書館館長林登松說，「怡嚴音樂聆賞室」除有黑膠唱盤，也可以播放音樂CD，通識中心過去開的音樂課程，還得到校外音響店才能聆聽音樂，未來學生不必出校，在圖書館內就能上課聽音樂。

清大提供新聞資料表示，李怡嚴未結婚生子，退休後一直住在學校附近，去年12月將8500萬元包括存款及販售不動產後所有金額，畢生積蓄慷慨捐給其奉獻一生、情感深厚的清華大學，襟懷令人動容，今年1月辭世、享壽87歲。