台大妹應徵陪讀 國中生家長開「3小時500元」！網罵翻曝15年前價格

暑假即將到來，大學生常趁此時間打工賺取生活費，不過有位台大生近日應徵家教時，卻被家長以「只是陪讀」為由，3小時只願付500元，比基本薪資還低，讓應徵者當場傻眼，問「這樣是合理的嗎？還是是我大驚小怪了？」

從家長貼文可看出，他想為國中孩子找陪讀，每周一到五的上午9點至12點，共3小時，需要協助考卷和作業解析，科目遍及國英數自。不過當台大妹應徵並詢問價錢後，竟得到「薪水每天500元」的答案，家長還強調「只是陪讀不是家教」。依現行基本時薪183元來算，3小時至少該有549元，台大妹傻眼表示原本覺得離家近可以試試，但500元就不用考慮了，「就算我沒經驗也不該這個價碼吧」。

家長徵國中生陪讀的貼文。圖／翻攝自Dcard

看到她貼出的狀況，網友急勸別接「千萬不要自貶身價」，認為家長開出這種價格「根本在侮辱妳」、「第一次看到台大的被這樣糟蹋」、「扯炸⋯500/hr我都還要考慮一下要不要接了還500/3hr」、「扯到爆表的家長，不用接，臺大國中陪讀至少都要400起跳了，自然教學至少600起跳，國中自然是學生幾乎沒什麼基礎進到基礎科學，至少要600」、「沒有錢真的不要學人家請家教欸」、。

也有人指出，1小時500元幾乎是15年前的價碼，陪讀雖然不用準備教材課程，但也要能在學生不懂時立刻反應並教學，其實也不容易，「叫小孩的媽自己慢慢陪讀。把陪讀講得輕鬆，她自己試看看吧」。