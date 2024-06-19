世新大學與華視成立策略聯盟 打造產學合作課程
世新大學近日與華視簽署產學策略聯盟，打造產學合作課程，華視將提供業師人選、共同討論議題，帶給學生更貼近職場需求的學習機會，未來也規劃大型新聞專題、節目合作。
世新大學今天發布新聞稿，18日下午校長陳清河與華視總經理劉昌德共同簽署產學策略聯盟，展開全面合作。
陳清河表示，世新大學在全媒體識讀、節目製播、主播選拔、公廣競賽領域都有發展成熟的模式，與華視合作可提供更全面的舞台機會。近年華視也參與世新主辦的活動競賽，有多名主播分享播報經驗和技巧傳承，期待未來合作更加全面化。
劉昌德提到，這次與世新合作不僅限於新聞領域，同時包括廣告代理商、公共關係、媒體經營管理等。華視擁有多個頻道，期待與世新共同探索新聞教育的創新模式，孕育符合AI（人工智慧）時代的專業人才。
世新大學指出，華視的每個發展階段，幕前、幕後都有世新人的參與，舉例來說，去年由世新大學傑出校友陳雅琳率領團隊製作的節目「天選之島」，便榮獲金鐘獎「自然科學紀實節目獎」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言