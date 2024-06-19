快訊

台股創新高！外資買超485億歷史第七大 買最多竟是這檔ETF

美售我兩款滯空攻擊彈藥 學者分析：性能不錯但有2隱憂

有錢人出走中「逃離」這3國 台灣富豪流失人數全球第8

世新大學與華視成立策略聯盟 打造產學合作課程

中央社／ 台北19日電
世新大學外觀。圖／世新大學提供
世新大學外觀。圖／世新大學提供

世新大學近日與華視簽署產學策略聯盟，打造產學合作課程，華視將提供業師人選、共同討論議題，帶給學生更貼近職場需求的學習機會，未來也規劃大型新聞專題、節目合作。

世新大學今天發布新聞稿，18日下午校長陳清河與華視總經理劉昌德共同簽署產學策略聯盟，展開全面合作。

陳清河表示，世新大學在全媒體識讀、節目製播、主播選拔、公廣競賽領域都有發展成熟的模式，與華視合作可提供更全面的舞台機會。近年華視也參與世新主辦的活動競賽，有多名主播分享播報經驗和技巧傳承，期待未來合作更加全面化。

劉昌德提到，這次與世新合作不僅限於新聞領域，同時包括廣告代理商、公共關係、媒體經營管理等。華視擁有多個頻道，期待與世新共同探索新聞教育的創新模式，孕育符合AI（人工智慧）時代的專業人才。

世新大學指出，華視的每個發展階段，幕前、幕後都有世新人的參與，舉例來說，去年由世新大學傑出校友陳雅琳率領團隊製作的節目「天選之島」，便榮獲金鐘獎「自然科學紀實節目獎」。

世新大學 主播 華視

延伸閱讀

莊雨潔被爆不滿薪資差別待遇離職 華視聲明強勢回應

華視主播莊雨潔閃辭 深夜發文親曝原因

資深主播離職真相成謎！華視內部員工嘆：不意外

震撼彈！華視當家女主播閃辭 傳15年薪資不如年輕新同事

相關新聞

世新大學與華視成立策略聯盟 打造產學合作課程

世新大學近日與華視簽署產學策略聯盟，打造產學合作課程，華視將提供業師人選、共同討論議題，帶給學生更貼近職場需求的學習機會...

美華裔高中生尋根出書 圖說抗戰時期中美空中運輸

五位美國舊金山的華裔高中生，以美國國家檔案館、中華民國國史館所典藏的二戰時期相關檔案史料與歷史照片為基礎，編寫成歷史攝影...

個申搶人才／成大歷史系個申掛零藏3隱憂 文組招生如何拋開過時觀念

國立成功大學歷史系個人申請入學招生掛零，校方回應的「AI浪潮」一說讓學界炸鍋。學者分析掛零主因應是招生技術失誤，學者指出，此風波可看出三大隱憂，南北失衡、數位轉向和職涯發展，少了頂大當「防火牆」的大學，拋開過時招生觀念是當務之急。

東華大學成立有機農產品驗證中心 助花東有機農業發展

花蓮自然環境得天獨厚，許多農友投入有機農業，過去東部沒有驗證單位，只能遠送北部驗證。國立東華大學成立「農業驗證與服務提升...

藝文界惋惜…文大55年文藝組恐消失 開現代文學創作研究先河

擁有55年歷史的文化大學中文系文藝創作組（簡稱文藝組）恐將消失，學者認為文藝組開現代文學創作與研究進入中文系體制的先河，...

文大中文系2組併班招生…逾200系友連署反對控「粗暴」 校方回應了

中國文化大學中國文學系系友發起連署，反對粗暴地廢除文藝創作組。文大校方今天表示，併組是不得不的沉重考量，永續須順應轉變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。