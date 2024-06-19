世新大學與華視成立策略聯盟 打造產學合作課程

世新大學近日與華視簽署產學策略聯盟，打造產學合作課程，華視將提供業師人選、共同討論議題，帶給學生更貼近職場需求的學習機會，未來也規劃大型新聞專題、節目合作。

世新大學今天發布新聞稿，18日下午校長陳清河與華視總經理劉昌德共同簽署產學策略聯盟，展開全面合作。

陳清河表示，世新大學在全媒體識讀、節目製播、主播選拔、公廣競賽領域都有發展成熟的模式，與華視合作可提供更全面的舞台機會。近年華視也參與世新主辦的活動競賽，有多名主播分享播報經驗和技巧傳承，期待未來合作更加全面化。

劉昌德提到，這次與世新合作不僅限於新聞領域，同時包括廣告代理商、公共關係、媒體經營管理等。華視擁有多個頻道，期待與世新共同探索新聞教育的創新模式，孕育符合AI（人工智慧）時代的專業人才。

世新大學指出，華視的每個發展階段，幕前、幕後都有世新人的參與，舉例來說，去年由世新大學傑出校友陳雅琳率領團隊製作的節目「天選之島」，便榮獲金鐘獎「自然科學紀實節目獎」。