美華裔高中生尋根出書 圖說抗戰時期中美空中運輸

五位美國舊金山的華裔高中生，以美國國家檔案館、中華民國國史館所典藏的二戰時期相關檔案史料與歷史照片為基礎，編寫成歷史攝影冊「飛越駝峰：圖說抗戰期間中美空中運輸」，今天舉辦新書發表會。

美國高中生Lucas Yuan（袁浩文）、Catherine Liu（劉天悅）、Everett Wang（王艾唯）、Ellie Wang（王寶琪） 、Patrick Hao（郝健坤），在林孝庭教授的指導下，探尋自己的原生歷史文化以及與現今生活國家兩者之間的歷史文化關聯性，於 2023 年 10 月出版「翱翔天際：圖說飛虎隊與黑貓中隊」。今年則再度以相關的概念為規劃，完成了「飛越駝峰：圖說抗戰期間中美空中運輸」一書。

駝峰運輸是二戰期間，中華民國與美國雙方共同合作的一段後勤運輸歷史。抗戰至 1942 年時，由於日軍已將中華民國沿海及西南對外陸路運輸補給線切斷，使得我國極度缺乏外援物資的補給，此時由剛加入二戰不久的美國，在印度東北部的阿薩姆與我國 西南昆明兩地之間開闢了一條空中航線，由於這條航線必須飛越喜馬拉雅山脈以及緊貼高低不同的山脈飛 行，因此有了駝峰航線＂The Hump＂ 的稱呼。而本書即是運用大量的檔案與歷史照片，以圖像式的書寫來呈現出這段鮮少為人所知的中華民國與美國的二戰軍事合作史。

五位作者與史丹佛大學胡佛研究所檔案館東亞部主任林孝庭教授、主編楊善堯教授與國立羅東高中師生上午一起出席新書發表會，台、美高中生針對民國史一起互動交流。