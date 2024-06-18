藝文界惋惜…文大55年文藝組恐消失 開現代文學創作研究先河

擁有55年歷史的文化大學中文系文藝創作組（簡稱文藝組）恐將消失，學者認為文藝組開現代文學創作與研究進入中文系體制的先河，更曾被譽為作家搖籃，廢組消息傳出，不少藝文界人士感到惋惜。

詩人、北教大語創系副教授楊宗翰接受訪問表示，文藝組1969年首開「現代文學創作與研究」進入中文系體制的先例，平地一聲雷，許多人才發現原來現代文學是一門值得研究的學問，這是文藝組的歷史地位。

楊宗翰表示，當年曾經任教過文藝組的師資包括張大春、李昂、司徒衛、向明、梅新、羅智成、翁文嫻等人，許多學生慕名而來，非文藝組不讀。此外文藝組的課程活潑多元，包括法國文學、戲劇、美學，後來還包括駱以軍、師瓊瑜開的「創作實務課」，都吸引許多熱愛創作的學生參與。

作家、聯合文學出版總編輯周昭翡1988從文藝組畢業，她至今難忘作家李昂上課時的風采，講沈從文「邊城」的唱作俱佳，為此她還特別去台北公館買30年代禁書；此外張大春、胡品清的課，都帶給她極大啟發。

周昭翡表示，文藝創作組給學生很高的自由度，啟發學生不拘一格的想法，確實影響她後來的生活跟工作。出版同業目前也有不少人畢業於文藝創作組，如前衛出版社長林文欽等。

可惜因為少子化等因素，不只文大中文系文藝組招生不易，許多大學社會人文學科都面臨存廢窘境，但校方決策仍令關心此事的文大校友錯愕。

詩人、目前擔任文大文藝組「現代詩創作」教師的黃同弘表示，他在今年5月才得知此事，之後試著了解各方意見，發現校方於廢組過程中並未聆聽、尊重學生意見，甚至以班會簽到表作為知會具結文件，證明學生支持廢組，令學生感到不受尊重。

黃同弘在網路上發動連署，很快獲得回響，黃同弘呼籲系友及文藝創作組的學生「懷抱想像，勇敢抵禦」，讓校方聽到反對的聲音。