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2024世界大學影響力排名 雲科大名列全台科大第一
聞名全球的英國泰晤士高等教育（Times Higher Education, THE）日前公布「2024世界大學影響力排名」，今年度排名以聯合國永續發展目標（SDGs）為評比依據，評價全球高等教育機構，對永續發展目標的貢獻程度，雲科大在全台51所入榜學校中，排名第五，榮登全台科技大學第1名寶座。
雲科大指出，英國泰晤士高等教育公布的世界大學影響力排名，今年邁入第6年。今年度共有來自全球6大洲125個國家，多達2152所大學進入總排名中，台灣今年創紀錄有51所學校上榜，比去年微幅增加。雲科大在各項評比中，有5項指標位列世界前100名。
這5項分別為，第28名「SDG 16和平、正義及健全制度」、45名「SDG 6清潔飲水和衛生設施」、54名「SDG 11永續城市與社區」、79名「SDG 17多元夥伴關係」及第95名的「SDG 12確保永續消費和生產模式」，整體成績躍升為全球排名101-200名，在全台科技大學中排名第1。
除了大學影響力排名表現亮眼外，雲科大2024「亞洲地區最佳大學」名列排名141名，國內科大排名第2名，可喜可賀。
雲科大校長楊能舒表示，雲科大以五化－特色化、學術化、產學化、國際化、精準化等為發展策略，期望達成師生對接經濟、環境、社會永續需求，作出卓越貢獻；塑造創新、智慧、友善、永續的校園，朝向「以創新教學與產業對接為特色的國際知名大學」願景邁進。
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