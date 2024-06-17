臺北城市科大育才有成 音樂界新星畢業生亮眼

六月畢業季，在臺北城市科大舉行無畏逐夢 飛躍奔騰畢業典禮，上千名畢業生和家長出席，演藝系同學更帶來精彩的舞蹈開場，台上還有最資深畢業生一唸就是9年的吳承恩，從五專電機科到大學流行音樂系，除了是音樂界的未來新星，他更用現場自彈自唱祝福每個畢業生都能欣賞自己繼續向前。

音樂界閃亮新星吳承恩說，學校有一流的設備、強大的師資，老師鼓勵同學們考證照爭取演出機會，在舞台上一起演出一起成長，他還運用電機所學自己修理吉他，也努力朝向自己的夢想前進。

校長馮美瑜表示，城市大學再次榮獲教育部技職之光表揚，是全國唯一的發明達人技職之光，國際發明展金牌數總獎牌數連續36次全國大學第一，這些都是師生們共同努力。校長叮嚀畢業生們踏入社會要記得傾聽自己內心的聲音，勇於嘗試不怕失敗，創造人生更大的格局。

工程學院畢業生代表楊成業，拿到教育部技職之光肯定，是技職界的最高榮譽，獲得發明展共22面獎牌，特別感謝電通系老師的栽培，和蔡耀斌教授的指導。楊成業認為只要保持初心，就能走出屬於自己的故事。

商管學院畢業生代表應用外語系學生趙于華，用流利日語致詞，現場分享喜悅，大學期間到日本箱根王子飯店實習一年，學習到許多寶貴經驗。今年九月即將啟程到箱根王子飯店工作，海外實習的機會讓她圓夢，相信未來有無限可能。

典禮上千名畢業生傳球象徵畢業傳承，校長馮美瑜說，今日你以城市大學為榮，明日城市大學將以你為榮，更祝福畢業生有美好的未來。