快訊

申請會員密碼常見視窗跳出1句話 過來人哀號：真的是跪地求饒

「酒駕剋星」永和警昏迷一個月今離世 同仁列隊敬禮慟：任務結束一路好走

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臺北城市科大育才有成 音樂界新星畢業生亮眼

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
臺北城市科大畢業典禮，畢業生吳承恩現場自彈自唱祝福每個畢業生都能欣賞自己繼續向前。圖／紅樹林有線電視提供
臺北城市科大畢業典禮，畢業生吳承恩現場自彈自唱祝福每個畢業生都能欣賞自己繼續向前。圖／紅樹林有線電視提供

六月畢業季，在臺北城市科大舉行無畏逐夢 飛躍奔騰畢業典禮，上千名畢業生和家長出席，演藝系同學更帶來精彩的舞蹈開場，台上還有最資深畢業生一唸就是9年的吳承恩，從五專電機科到大學流行音樂系，除了是音樂界的未來新星，他更用現場自彈自唱祝福每個畢業生都能欣賞自己繼續向前。

音樂界閃亮新星吳承恩說，學校有一流的設備、強大的師資，老師鼓勵同學們考證照爭取演出機會，在舞台上一起演出一起成長，他還運用電機所學自己修理吉他，也努力朝向自己的夢想前進。

校長馮美瑜表示，城市大學再次榮獲教育部技職之光表揚，是全國唯一的發明達人技職之光，國際發明展金牌數總獎牌數連續36次全國大學第一，這些都是師生們共同努力。校長叮嚀畢業生們踏入社會要記得傾聽自己內心的聲音，勇於嘗試不怕失敗，創造人生更大的格局。

工程學院畢業生代表楊成業，拿到教育部技職之光肯定，是技職界的最高榮譽，獲得發明展共22面獎牌，特別感謝電通系老師的栽培，和蔡耀斌教授的指導。楊成業認為只要保持初心，就能走出屬於自己的故事。

商管學院畢業生代表應用外語系學生趙于華，用流利日語致詞，現場分享喜悅，大學期間到日本箱根王子飯店實習一年，學習到許多寶貴經驗。今年九月即將啟程到箱根王子飯店工作，海外實習的機會讓她圓夢，相信未來有無限可能。

典禮上千名畢業生傳球象徵畢業傳承，校長馮美瑜說，今日你以城市大學為榮，明日城市大學將以你為榮，更祝福畢業生有美好的未來。

城市科大 音樂 飯店

延伸閱讀

締結286所外國姊妹校 世界大學影響力排名大葉進步三名

兩人同國中小又住同里 賴清德接見母校第一名畢業生

屏科大改編輕快版校歌歡送畢業生 總統教育獎林佳慧翻轉逆境催淚

黃仁勳勉加州理工畢業生：站AI潮頭展拳腳 要跑不要走

相關新聞

臺北城市科大育才有成 音樂界新星畢業生亮眼

六月畢業季，在臺北城市科大舉行無畏逐夢 飛躍奔騰畢業典禮，上千名畢業生和家長出席，演藝系同學更帶來精彩的舞蹈開場，台上還有最資深畢業生一唸就是9年的吳承恩，從五專電機科到大學流行音樂系，除了是音樂界的未來新星，他更用現場自彈自唱祝福每個畢業生都能欣賞自己繼續向前。

東華USR中心淨海 高溫氣化420公斤海廢轉換為能源

海洋垃圾問題嚴重，國立東華大學洄瀾共好大學社會責任（USR）中心，前往七星潭淨海與淨灘，清出約420公斤的廢棄物，可透過...

影／成大學生團隊參加國際罐頭衛星競賽 成績亞洲第一

成大學生組成Gemini Space太空團隊參加美國航太協會、太空總署、海軍研究實驗室舉辦的「罐頭衛星」設計製造與發射競...

締結286所外國姊妹校 世界大學影響力排名大葉進步三名

英國泰晤士高等教育公布 2024「世界大學影響力排名」，以聯合國永續發展目標SDGs的17項指標為評量指標，全台51所大...

畢業季好迷茫 外送師、條碼師還要讀大學嗎？畢業學友給實在建議

6月鳳凰花開，大專校院迎來畢業季，調查顯示2成7新鮮人已成功卡位職缺，進入職場服務，另外有4成5正準備投遞履歷或著手撰寫...

崑大邱亭瑜不願家傳「荖葉」沒落 開發保養品轉型新生

崑山科技大學時尚展演事業系邱亭瑜，家鄉彰化永靖曾是荖葉的故鄉，但隨著檳榔產業式微，家中荖葉園也出租給他人，她兼三份工讀、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。