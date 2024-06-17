影／成大學生團隊參加國際罐頭衛星競賽 成績亞洲第一

成大學生組成Gemini Space太空團隊參加美國航太協會、太空總署、海軍研究實驗室舉辦的「罐頭衛星」設計製造與發射競賽，與全美及各國頂尖大學75個太空領域學生團隊較量。上周在美國維吉尼亞州決賽，總成績全球第八、亞洲第一。今天校方表揚參賽的機械系、航太系8名大四學生，「第一次參賽就有這樣的好成績」。

罐頭衛星競賽（Cansat Competition）目的在促進太空探索創新和創造性思維，為學生提供設計和建造太空相關系統實踐經驗，每年不同任務目標，讓參賽者依太空系統工程方法，逐步通過設計、製作與測試審查，取得決賽資格，最終主辦單位提供火箭發射升空實測評比。成大是競賽舉行20年來首次參賽台灣團隊，備受矚目。

競賽任務目標模擬太空探測器進入行星大氣層著陸順序。參賽隊伍需自行設計罐頭衛星搭載各項感測器及雞蛋保護艙，並在火箭拋出的降落過程完成各項高難度要求如開啟與拋棄隔熱罩、開啟降落傘，控制速度與姿態並保護雞蛋的完整。降落過程須保持全程通訊與定位暢通，並執行環境數據收集、飛行過程錄影。

校方表示，競賽成績是綜合長時間階段設計分析與實作、飛試。極為接近真實太空任務發展設定，是太空系統工程實作的絕佳競賽舞台，吸引頂尖太空領域學生參加。今年全球16國31個團隊進入決賽，參加發射飛行。

成大團隊設計製作的罐頭衛星直徑13公分、長約40 公分、總重約1公斤，包含各項機械結構、航電系統與飛行軟體，並且建構地面站與操作人機介面。發展過程結合成大太空系統工程所建置各項軟硬體設備測試，確保能夠承受發射和下降過程嚴苛環境條件。

團隊表示，發射當日成員緊張注視著火箭將罐頭衛星送上天際，當衛星在600公尺高度從火箭彈出後，順利展開並拋離隔熱罩。逐漸下降到約100公尺高時，降落傘順利展開並成功減速，團隊成員爆發出如雷歡呼聲。地面站全程完整記錄發射與飛行過程，所有通訊與數據正常收集，累積8個月的努力當下有了成果。