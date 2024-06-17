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締結286所外國姊妹校 世界大學影響力排名大葉進步三名

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學與國外286所學校締結姊妹校、招收國際生，積極推動國際化。記者簡慧珍／攝影
大葉大學與國外286所學校締結姊妹校、招收國際生，積極推動國際化。記者簡慧珍／攝影

英國泰晤士高等教育公布 2024「世界大學影響力排名」，以聯合國永續發展目標SDGs的17項指標為評量指標，全台51所大學上榜；彰化縣大葉大學致力「多元夥伴關係」，對外與286所學校締結姊妹校，促進國際交流合作，在SDG17「多元夥伴關係」指標拿高分，排名全台第四十三名。

英國泰晤士高等教育（Times Higher Education，簡稱THE），以SDGs的17項評量指標衡量各大學在促進全球永續發展的貢獻，去年THE排名全台第四十六名，今年進步三名，現為第四十三名，顯見大葉在永續發展深耕不輟。

大葉校長方文昌表示，大葉創校以綠色大學為願景，是全台第一個通過環保署環境教育「機構」及「設施場所」雙認證的大專院校，今年大葉在SDG2「消除飢餓」、SDG14「保育海洋生態」指標的單項成績，排名全球401~600名，SDG8「就業與經濟成長」、SDG17「多元夥伴關係」是大葉獲評分數最高的兩個項目。

以SDG8、SDG17為例，SDG8「就業與經濟成長」大葉與產業緊密結合，透過實作學習、產學合作、實習幫學生接軌產業，未畢業先就業；SDG17「多元夥伴關係」方面，不只與中小學、社區、政府機關合作，更締結286所姊妹校，促進國際交流與合作。

永續 英國

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