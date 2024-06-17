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設計新型消波塊減碳足跡 台科大生獲金點新秀獎

中央社／ 台北17日電

台科大學生設計新型消波塊，使用C-Slurry循環漿體及廢棄牡蠣殼為基底材料，能比傳統水泥製消波塊減少50%的材料碳足跡，獲金點新秀年度最佳設計獎。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大設計系學生在2024年「金點新秀設計獎」中再創佳績，蔣佳穎與林劭宇的畢製作品「Ecotrapod 消波新解方」獲得產學合作設計類「金點新秀年度最佳設計獎」及「金點新秀循環設計特別獎」；設計系學生張宇萱設計的AZZI帳篷小包則獲得「金點新秀設計獎－贊助特別獎」。

蔣佳穎與林劭宇對海洋都充滿歸屬與喜愛，希望可以用設計達到海洋生態的循環永續，他們與C-Cube曦立方、Lotos樂土與Everplast頡欣機械進行產學合作，使用C-Slurry循環漿體及廢棄牡蠣殼為基底材料，創作出能取代或減少水泥使用的新型消波產品。

蔣佳穎與林劭宇表示，新型消波塊比水泥製消波塊減少50%的材料碳足跡，透過3D列印製作，還可節省40%以上用料，當產品不再需要使用時，還能粉碎後重新變回材料，達到100%循環再利用。

除了材料外，2人也使用生物多孔螺旋曲面的仿生設計，用最少材料達到最高的結構強度，減少資源浪費，而消波塊孔洞能提供藻類附著、魚蝦貝類棲息，民眾也可在潮間帶觀察海洋生態，建構出人與海洋互動了解的場域。

另外，台科大設計系學生張宇萱設計「AZZI帳篷小包」，能自由擴展或壓縮空間，在保護內容物的同時，以大開口設計確保取物便捷，搭配金屬骨架、扣件及拉繩使包身挺拔，展現堅固俐落外觀，作品也獲得「金點新秀設計獎－贊助特別獎」。

材料 消波塊

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