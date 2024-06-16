6名人畢典演講：費德勒、黃仁勳談挫敗 林青霞1招讓世界變美麗

大學畢業季來臨，許多名人都受邀到畢業典禮演講，包括清華大學邀請知名演員林青霞演講、前網球球王費德勒在紐約達特茅斯學院分享自己一生只得54%分數；輝達CEO黃仁勳受邀在加州理工學院演講，提到輝達多次受挫「痛苦和磨難淬鍊超能力」；哈佛大學邀請菲律賓知名記者雷薩則鼓勵學生勇於面對內心的脆弱，將危機化為轉機。

做最好的自己

清華大學15日舉行畢業典禮，邀請到金馬影后林青霞擔任致詞嘉賓。林青霞在校長高為元的介紹下上台，並問台下「知道我今天為什麼站在這裡嗎」？幽默地說：「因為我想再穿穿我的博士袍！」（她曾於2023年獲贈香港大學榮譽博士學位）。

「現在我把我所有的愛和快樂獻給你們，你們每一個人在世界上都是重要的、獨特的使命，都是獨一無二的限量版，希望你們做最好的自己，使自己發光發熱，照亮自己、照亮別人」。林青霞也鼓勵畢業生儘早完成夢想，讓自己先快樂起來，再把快樂的種子散播出去，讓世界因此變得美麗。

球王勉調整心態

根據《ATP巡迴賽》報導，費德勒在演講中分享了3件事情：「輕鬆成功是個神話」、「這只是一分」與「生活比球場大多了」。

他首先說，人們說他打球「看來毫不費力」，大多數時候是讚美；但是當他們說「費德勒幾乎沒流一滴汗」，或者「他有認真在打？」時，他聽了很沮喪。事實是，他必須非常的努力，才能讓比賽「看起來輕鬆」。

此外，他也分享自己最痛苦的是2008年的溫布頓決賽，當時他在追求史無前例的6連霸，但卻在決賽輸給納達爾。費德勒坦言，有些失敗遠比其他失敗更痛苦。他知道自己再也不會有連續6次奪冠的機會了，但之後的比賽還是要繼續努力，繼續競爭，即使是一記登上ESPN十大好球的頭頂反手扣殺，那也只算一分。

黃仁勳：忍受磨難

黃仁勳則是在加州理工學院的畢業典禮發表演說，提到AI下一波浪潮是機器人技術，輝達如今的機器人技術是靠一連串挫折造就出來的；輝達培養出深具靈活度和韌性的文化，經歷一次又一次挫敗，克服並抓住下一個機會。每一次都從中獲得新技術，強化企業性格。

他強調，如今的輝達，很難分心、很難被挫敗。黃仁勳坦言，自己所擁有的能力當中，他並非最看重智慧，而是他能夠忍受痛苦與磨難，專注在某件事情上面很長一段時間，以及處理挫折和發現機會的能力。他也期許學生找到「願意用一生去精進、磨練的技能，並讓它成為你一生的志業。」他也說，要規劃人生優先順序，才有足夠時間做重要的事。

愛能度過一切

哈佛大學則邀請諾貝爾和平獎得主雷薩演講，她勉勵學生「選你所愛、勇往直前」、「將危機化為轉機」、「面對自己的脆弱」，並表示全世界唯一能控制的變因就是自己，且她在經營新聞網站時，隨時都有最糟的準備，即使現在深度偽造、假簡訊機器人氾濫，但這反而凸顯新聞的重要性。

知名饒舌歌手約翰‧傳奇則在羅耀拉瑪麗蒙特大學發表演講，鼓勵學生擁抱愛的力量，有愛就可以團結、治癒一切。

另外，約翰霍普金斯大學邀請參議員羅姆尼演講，雖然演說過程中有被抗議者打斷，但他還是鼓勵畢業生在家庭、友誼與對工作或夢想的熱愛中尋找人生的快樂與慰藉，而非透過職涯高低肯定自己。

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