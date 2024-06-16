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趙小蘭成就斐然 趙錫成教女如經營公司「遇事愈糟反而愈冷靜」

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
趙小蘭16日分享自己從父親學到的價值觀。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
趙小蘭16日分享自己從父親學到的價值觀。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「我的父親（趙錫成）經營公司與教導女兒都一樣：努力準備與自己競爭、冷靜面對困難！」前美國運輸部長趙小蘭16日在講座分享說，她知道自己在美國的定位，而父親教導她要了解他人動機、還要預防問題，而很多人生的道理也運用在公司治理上。這讓她相當有自信，也讓美國人願意相信她。

趙小蘭是美國前運輸部長、勞工部長，是首位擔任美國內閣官員的華裔女性，她的父親是趙錫成，則是全球最大海運公司之一的福茂集團創辦人。趙小蘭近日回台還發表了新書《開創者之路：亞裔女性部長第一人趙小蘭傳》，分享自己在美國如何奮鬥、做人處事的智慧。

冷靜面對困難

趙小蘭表示，她知道自己是美國人也是華裔兒女，而父母給她的教誨讓她建立很多自信，因此即使小時候生活艱難，但她堅信未來一定會充滿光明。被問到家庭教育對自己的影響時，趙小蘭說，父親趙錫成是非常努力的人，面對事情會準備非常充分，遇到的事情愈糟反而愈冷靜。

「生活無法預測，如何將負面的事情轉成正面的機會很重要！」趙小蘭說，有時候她尋求父母的意見，只想要「是」或「否」這種簡單的答案，但趙錫成與朱木蘭從來不給她這樣的答案，而是鼓勵她思考外人的動機、為什麼會發生這樣的狀況等，讓她可以想得更深遠。

要充滿自信

她笑說，父親趙錫成也教她不能只有解決問題，還要預防問題，而且福茂現在也以趙錫成的這些座右銘作為公司經營的理念：保持冷靜、負面變成正面、永不放棄、讓自己內心和諧等等，這讓她可以減少對自我的懷疑，專心面對外界的所有挑戰，而且她也熱愛自己當下做的所有事情與職務，保持快樂面對任何挑戰。

她也分享說，父母花了很長時間陪伴她們，現在自己下班回家都很累，但趙錫成精神還是很好，假日時她們4個女兒都沒有出去玩（笑），而是跟著父親整理田地、殺蟲，還有修理房屋，因此長期的陪伴也讓父親的身教言教都對她影響深遠。她還特別透露，趙錫成的蛋塔做得相當好吃。

全美亞裔總商會總裁董繼玲問說，趙家4個女兒都是哈佛畢業，是該校有史以來唯一，趙錫成是如何做到的？他也用古諺：「修身、齊家、治國、平天下」來勉勵眾人，並笑說即使無法「治國、平天下」，也要保持喜樂，做好前兩點。另外，趙錫成也說，把自己先做好，了解他人的需求，才有機會做為成功的領導者。

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父母 美國 趙小蘭

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