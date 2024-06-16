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全國大專領袖高峰會6月27日登場 邀9大產業巨頭分享

中央社／ 台北16日電

第3屆全國大專領袖高峰會將於6月27日在台北大學登場，除了全國逾100所大學學生參與，還邀請台積電玉山金控、台灣大哥大等9名產業巨頭與會分享。

台北大學社團北大創業家發布新聞稿指出，全國大專領袖高峰會由北大創業家執行，社團致力於提供實作環境，讓學生與市場接軌，進而培養職場競爭力，高峰會的舉辦完全靠學生團隊的創業精神，從零到有打造出職涯盛會。

2024年第3屆全國大專領袖高峰會將於6月27日在台北大學三峽總校區登場，預計有全國逾100所大學、500名學生參與，為台灣各地的創生貢獻力量；今年還特別加入「百年三峽古早味辦桌」，席開50桌，讓學生品嚐美食並增進跨校交流。

北大創業家提到，今年邀請台積電、台灣虎航、55688集團、KIA汽車、台達能源、玉山金控、街口支付、永慶集團、台灣大哥大等9名知名企業的領袖代表與會，分享其成功之道與領導智慧，讓大學生能近距離接觸了解這些企業巨頭的經營心法，還有機會進行深度問答與交流。

台積電 玉山

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