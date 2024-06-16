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文大中文系 兩組將併一班

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

受到少子化影響，文化大學近期決議取消中國文學系文學組、文藝創作組分組，引起學生不滿，系主任出面緩頰，強調若不取消分組，屆時兩個組都可能遭裁併。學界分析，少子化下，一屆仍招百人實在太多，現階段如同去蕪存菁的過程。

文大去年底校務會議上通過，欲將中文系文學組、文藝創作組兩者整併為一學士班。但有師生不滿，認為取消分組過程未聆聽師生意見，形同廢組。

文大中文系文學組主任賴昇宏給予教師的信中談到，文學、文藝在目前大環境招生下不可能獨存，不取消分組，屆時兩組都會被裁併。若能度過高教海嘯，未來招生回穩，恢復分組未必不可能。

據本報了解，今年申請入學管道，各大學中文、語文創作、華語、文學院學士班等科系組，僅台大中文系、世新大學中文系滿招，台大招滿廿三人，世新則因辦學策略，申請入學僅招四人。

一名國立大學中文系教授表示，過去大學錄取率低、學生人數多，很多私校中文系、歷史系一屆招生一百多人，但在少子化的年代，還這樣子招就太多了，即便教學沒問題、沒有新科技等挑戰，也勢必要減招。

台師大國文系副主任徐國能也坦言，也許人文社會學科本來就不需要太多人，現階段如同一去蕪存菁的過程。

文大則表示，預計一一四學年合併為中國文學系學士班，整併保留兩組特色，又因應跨域學習趨勢也將ＡＩ納入課程規畫，增加文創應用與華語文課程。

世新大學 主任 少子化

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