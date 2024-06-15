中山大學EMBA企業家畢業獻禮 新書暢談磨難造就成功
南台灣產學合作重鎮，為兩岸三地培育企業家菁英的國立中山大學EMBA，今年邁入27周年，6月15日舉行畢業典禮，來自畢業班E25的九位傑出企業家，特別將個人以智慧打造企業、用專長累積財富的奮鬥歷程付梓成書，與知識流出版社攜手，共同出版新書《成功協奏曲》獻給學校，不僅作為畢業獻禮，他們精采的人生故事，也展現「中山人」堅持追求卓越的精神。
九位成功企業家包括，青禾不動產股份有限公司董事長曾銘薦、多那之國際股份有限公司創辦人王建仁、威昜股份有限公司董事長王金茂、智兆科技企業有限公司董事長許閔彬、怡台企業股份有限公司董事長廖芙瑳、大吉汽車股份有限公司總經理蔡昆憲、允偉興業股份有限公司副董事長蔡昌憲、翡麗婚紗攝影有限公司董事長錢禛、京司實業股份有限公司董事長羅勝豐。
E聯會會長曾銘薦表示，透過這本《成功協奏曲》九位企業家故事的呈現，讓人看到他們如何結合專業與才能，在各自領域發光發熱。本書每篇文章邀請一位教授進行對話，這項出版界創舉不只提高內容實用性，更成為鼓舞大眾勇敢追夢、再創新局的成功典範。
中山大學管理學院院長葉淑娟表示，這本記載9位創業家生命故事的優質好書，肯定會帶給大家許多啟示與收穫，這也是同學們獻給EMBA 27周年的最佳禮物。
中山大學EMBA執行長林豪傑指出，中山EMBA不僅榮獲2024全國EMBA個案邀請賽兩個冠軍，也是全台唯一入選英國金融時報2023全球百大EMBA排行榜。中山與上海同濟大學合辦的CSEMBA班更是全台最獨特的「雙學位EMBA」學程，符合資格可同時取得兩個世界級名校的管理碩士學位。
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