校園新鮮事／把課堂知識實體化 屏大納稅隊協助報稅收穫多

每年5月報稅季，申報人潮眾多，國立屏東大學會計學系為此組成納稅服務隊到南區國稅局屏東分局當志工，20多年不間斷，每年服務人次達上千人。參與的學生應用課堂稅法知識協助民眾報稅，自己也累積實戰經驗，收穫滿滿。堆滿笑容的親切服務更感染大家，擦亮屏大會計學系招牌。

屏東大學納稅服務隊成軍20多年，每年5月招募同學參與，今年有4梯次，2人是企管系，其餘60多人是會計系，有學生已連續參加兩年。

報稅季第1周人潮最多，納稅服務隊第1梯次出動16人，每天上午8點到下午5點提供服務，會計系3年級學生吳元曦說，服務過程除幫民眾解決報稅疑惑，也幫忙試算稅額，一名納稅人家裡兄弟眾多，不清楚誰扶養親屬會較有利，她一連幫忙試算8個版本，將課堂所學實體化。學生郭子娟協助民眾報稅才發現，稅法基礎知識很重要。企管系2年級生鄭妤玟說，服務時遇到藥師、心理師等非固定薪資者，稅額試算較複雜，這些都是課本沒學到的。

屏東大學校長陳永森很慶幸國稅局提供機會讓同學操練報稅實務，體現「屏東事，就是屏大的事」，善盡大學社會責任。南區國稅局屏東分局長簡清源說，疫後用網路和手機報稅的情形大幅成長，但約半數納稅人仍會臨櫃申報，以往最多一天服務1400多人次，現今降約一半，屏大學生專業又有耐心，讓民眾很稱讚。