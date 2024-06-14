陽明交大參與全球最大的火箭賽 沙漠挑戰發射再回收

國立陽明交通大學Formosan Fox火箭隊今天踏上征途，前往美國新墨西哥州參加2024美國太空港盃（Spaceport America Cup 2024，SA Cup 2024），挑戰於新墨西哥州的沙漠中，將火箭發射至3000公尺高空並成功回收。

SA Cup 2024為全球最大的大學生業餘火箭競賽，陽明交大團隊兩年前成為台灣唯一參賽隊伍，今年更是東亞唯一參賽隊伍。團隊學生來自不同專業背景，包括機械系、電機系、電子系與系統工程所，由陽明交大、清大及虎尾科大學生組成，透過跨學科領域的合作，使團隊研究範圍更廣泛，同時提升火箭設計、製造及測試的可靠度及效率。

團隊指導老師、機械系助理教授陳竺博淵表示，美國太空港盃源自於美國實驗探空火箭協會（ESRA）於2006年開始舉辦的校際火箭工程競賽（IREC）。2017年，ESRA與美國太空港（Spaceport America）合作，將競賽擴大為Spaceport America Cup（SA Cup），參賽學生結合專業實作、創新思考、學術融入3面向，運用自學專業加上對研究及實作的熱情，過程中激發出許多令人驚豔的靈感。

陽明交大表示，Formosan Fox將代表陽明交大與來自美洲、歐洲、亞洲等32國的逾百組學生團隊競逐美國太空港盃決賽，實現火箭發射並成功回收的目標，關鍵在於各次系統配合，包括結構、航電、酬載、推進與回收次系統，系統工程與團隊整合更為重要。

為提升技術水平和實作經驗，陽明交大表示，Formosan Fox火箭隊持續與國外團隊進行交流，並與泰國、菲律賓大學形成姊妹隊，以及和位於美國的火箭導師 Julian Chee、Dan Fries合作，增強團隊技術能力，更拓展團隊成員視野。

2024 SA Cup預計將是陽明交大Formosan Fox火箭隊新的里程碑，陽明交大也表示，未來將以技術與經驗，激勵懷有火箭夢想的青年投身太空領域，推進台灣太空產業。