泰晤士世界大學影響力排名！台灣4所大學擠進百大 這間第25全台最佳

英國泰晤士高等教育特刊今天發布2024年世界大學影響力排名，台灣有51所大學院校獲納入排名，其中以成功大學在全球並列排名第25，為全台灣最佳。

泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education,THE）的「世界大學影響力排名」（ImpactRankings）以聯合國17項永續發展目標（SDGs）為評比依據，今年是第6次發布。

台灣有4所大學院校進入前100名，依序是與美國密西根州立大學以及英國蘇格蘭斯特拉斯克萊德大學（University of Strathclyde）並列第25名的成功大學、陽明交通大學（世界第50名）、與英國威爾斯卡地夫大學（Cardiff University）並列第55名的台灣大學，以及位居世界第100名的東海大學。

台灣另有3所大學院校位於世界排名第101至第200名區間，依序是屏東科技大學、雲林科技大學、台北醫學大學。

在全球總排名，位居第1的是澳洲西雪梨大學（Western Sydney University），接著是英國曼徹斯特大學（University of Manchester）與澳洲塔斯馬尼亞大學（University of Tasmania）並列第2。

世界排名第4的則是丹麥奧爾堡大學（AalborgUniversity），第5名是澳洲墨爾本皇家理工大學（RMIT University），接續排名第6至第10依序為加拿大亞伯達大學（University of Alberta）、澳洲新南威爾斯大學（UNSW Sydney）、加拿大女王大學（Queen’s University）、美國亞利桑那州立大學坦佩（Tempe）校區、英國艾克斯特大學（University ofExeter）。