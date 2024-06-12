快訊

高鐵台北站訊號異常影響12班次列車 延誤30分鐘開放退費

25歲台籍刺青男金邊豪華住商大樓摔死 疑身分不單純…刑事局回應

引發學習動機 陽明交大推AI半導體全民科普教育

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陽明交大宣布推動半導體及AI全民科普教育，圖為八寸晶圓。圖／陽明交大提供
陽明交大宣布推動半導體及AI全民科普教育，圖為八寸晶圓。圖／陽明交大提供

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）日前圓滿落幕，期間AI四大科技巨頭齊聚台灣引發注目。國立陽明交通大學也於今日宣布，將推動半導體及AI全民科普教育，推出AI原理及技術等6個主題、6小時科普課程。

陽明交大表示，長期以來致力於推廣半導體知識，透過與產業界合作的「大哥哥大姊姊講半導體」課程，以淺顯易懂的方式啟發年輕學子的學習動機與興趣。學校也進一步組織校內AI領域相關資源，推出AI原理及技術科普課程，讓更多對AI有興趣的學生能深入了解人工智慧奧秘。

陽明交大校長林奇宏表示，台灣擁有完善的半導體產業生態系，而半導體產業正是AI產業基石。隨AI時代的來臨，現在是台灣發展AI的關鍵時刻，2024年科技產業的發展趨勢無疑將以AI為重心，教育機構應該積極參與推動教育，讓科技教育不僅僅停留在高等教育層面，而是成為全民運動。

林奇宏強調，科普教育的目的是在「引發動機」，而非僅僅「淺化知識，灌注知識」。陽明交大的科普課程旨在激發學生自我學習的動機，讓對理工有興趣的學生未來能更積極參與AI半導體研習，同時也對其他領域有興趣的學生，能夠藉由了解AI和半導體的應用，讓各領域都可以了解並創造AI的加值應用 。

陽明交大多年前便與業界合作推動半導體科普計畫，在此基礎上進一步推動AI教育，也響應宏碁集團創辦人施振榮近日主張的AI全民學習卷計畫。

林奇宏表示，陽明交大願意提供過去累積的科普材料及課程內容，並邀請企業SDG計畫及全國大學共同參與教師培訓，共同承擔社會責任，提升全民AI素養，共享AI和半導體發展的紅利。

半導體 素養 陽明交大

延伸閱讀

陽明交大推半導體AI科普課 盼科技教育成全民運動

氣象署苗栗後龍站啟用 全國25處有人氣象站

獲頒哲學、醫學雙博士 證嚴法師難得露面開示大愛人間

陽明交大群聯大樓爭議延燒 林光華痛批校長帶頭炒地皮

相關新聞

引發學習動機 陽明交大推AI半導體全民科普教育

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）日前圓滿落幕，期間AI四大科技巨頭齊聚台灣引發注目。國立陽明交通大學也於今日...

狼師停聘3年決議遭教育部2度退回 台師大：將再次審議

台師大一名邱姓副教授去年遭學生指控性騷擾，台師大擬停聘邱師3年，但二度遭教育部退回，審酌是否達到終身或1至4年不得聘任的...

台師大狼師僅停聘3年 教育部認有疑義2度退回

台師大一名邱姓副教授對學生性騷擾，遭判刑4個月，但學校僅停聘3年，學生擔心邱師重返學校。教育部表示，已第2度退請學校審酌...

青年USR國際交流座談 大學生服務熱情令美國交流團感動

美國亞利桑那州立大學終身學習中心學員(Arizona State University-Osher Lifelong L...

雙椅多用途 大葉三師生獲四年半專利權

大葉大學工業設計系今年8月更名設計系，改名之前，助理教授莊育鑫和學生丁崴倫、莊孟凡共同設計兩張椅子，一張舒適美觀，另一張...

一本竟要價16800元！教科書價飆漲 退休教授嘆：讀大學只有貴族？

書價居然飆漲成這樣，一本超過一萬元！ 日前世新大學退休教授彭懷恩在臉書指出，他在台大社科院圖書館借了一本新書，是比較政治的教科書，定價新台幣4895元！讓彭教授感嘆「現在讀大學只有貴族階級？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。