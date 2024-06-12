引發學習動機 陽明交大推AI半導體全民科普教育

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）日前圓滿落幕，期間AI四大科技巨頭齊聚台灣引發注目。國立陽明交通大學也於今日宣布，將推動半導體及AI全民科普教育，推出AI原理及技術等6個主題、6小時科普課程。

陽明交大表示，長期以來致力於推廣半導體知識，透過與產業界合作的「大哥哥大姊姊講半導體」課程，以淺顯易懂的方式啟發年輕學子的學習動機與興趣。學校也進一步組織校內AI領域相關資源，推出AI原理及技術科普課程，讓更多對AI有興趣的學生能深入了解人工智慧奧秘。

陽明交大校長林奇宏表示，台灣擁有完善的半導體產業生態系，而半導體產業正是AI產業基石。隨AI時代的來臨，現在是台灣發展AI的關鍵時刻，2024年科技產業的發展趨勢無疑將以AI為重心，教育機構應該積極參與推動教育，讓科技教育不僅僅停留在高等教育層面，而是成為全民運動。

林奇宏強調，科普教育的目的是在「引發動機」，而非僅僅「淺化知識，灌注知識」。陽明交大的科普課程旨在激發學生自我學習的動機，讓對理工有興趣的學生未來能更積極參與AI半導體研習，同時也對其他領域有興趣的學生，能夠藉由了解AI和半導體的應用，讓各領域都可以了解並創造AI的加值應用 。

陽明交大多年前便與業界合作推動半導體科普計畫，在此基礎上進一步推動AI教育，也響應宏碁集團創辦人施振榮近日主張的AI全民學習卷計畫。

林奇宏表示，陽明交大願意提供過去累積的科普材料及課程內容，並邀請企業SDG計畫及全國大學共同參與教師培訓，共同承擔社會責任，提升全民AI素養，共享AI和半導體發展的紅利。