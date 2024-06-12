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陽明交大推半導體AI科普課 盼科技教育成全民運動

中央社／ 台北12日電

陽明交通大學今天宣布，將推動半導體及AI全民科普教育，規劃AI原理及技術等6個主題的科普課程，藉此引發學習動機，讓科技教育成為全民運動。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，學校長期致力於推廣半導體知識，透過與產業界合作的「大哥哥大姊姊講半導體」課程，以淺顯易懂的方式，啟發學子的學習動機與興趣。

陽明交大校長林奇宏表示，台灣擁有完善的半導體產業生態系，半導體產業正是AI產業的基石，現在正是台灣發展AI的關鍵時刻，教育機構也應該積極參與，推動AI教育，讓科技教育不僅停留在高教層面，而是成為全民運動。

陽明交大也宣布，將推動半導體及AI全民科普教育，組織校內AI領域相關資源，推出AI原理及技術共6個主題的科普課程，讓更多對AI有興趣的學生能深入了解人工智慧的奧秘。

林奇宏提到，科普教育目的在於「引發動機」，而非僅僅「淺化知識，灌注知識」，藉此鼓勵對理工有興趣的學生更積極參與AI半導體研習，對其他領域有興趣的學生也能藉此了解AI和半導體的應用，讓各領域都能創造AI的加值運用。

陽明交大也期望，透過這一系列的科普教育計畫，能在全國範圍內引發對AI及半導體技術的廣泛興趣，為台灣未來的科技發展奠定堅實基礎；陽明交大也願提供過去累積的科普材料及課程內容，並邀請企業SDG計畫及全國大學共同參與教師培訓，提升全民AI素養。

半導體 陽明交大 陽明交通大學

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