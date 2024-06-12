青年USR國際交流座談 大學生服務熱情令美國交流團感動

美國亞利桑那州立大學終身學習中心學員(Arizona State University-Osher Lifelong Learning Institute)來台為期12天的文化交流活動，其中在弘光科技大學辦理「中台灣青年USR國際交流座談」，中部大學生分享利用所學專長到尼泊爾、台灣社區服務的心得，大學生服務熱情令美國交流團感動。

弘光科大永續發展辦公室、「Tripbaa趣吧！」旅遊平台為交流團在台灣民俗文物館辦理參與式藝術工作坊，讓學員體驗台灣特有的南管、掌中劇等民間藝術。

「中台灣青年USR國際交流座談」在弘光科大圖書館舉辦，校長黃月桂親自接待從美國來交流的亞利桑那州立大學終身學習中心(OLLI)的18名學員及工作人員。交流座談展開前，參與座談的中部大學青年先向交流團自我介紹，並說明自己所參與的USR活動，包括利用農村廢棄物設計成商品，並幫助農民行銷農產品；弘光科大護理系三年級學生陳亭羽、高湡慧分享去年暑假跟隨牙醫到尼泊爾進行義診服務，教導當地居民及學童口腔衛生保健的情形。

終身學習中心學員對護理系學生的服務熱誠感興趣，座談時詢問她們從事志願服務的心得。陳亭羽說，她從高中期間開始參加社團及做志願服務，參與新創組織為偏鄉教育、在地創生盡一份心力，啟發向外拓展視野，從事國際志願服務的心，也期許未來能成為一名「無國界護理師」。

弘光科大永續發展辦公室組長夏嘉梅指出，交流座談主題針對台灣社區發展、大專青年教育與發展、社會住宅、銀髮生活品質提升等相關社會議題，來自亞利桑那州終身學習中心學員(OLLI)以及參與大學社會責任實踐的青年們進行面對面的交流，分享彼此的經驗和見解，相信通過這樣的交流，能開拓思路、增進了解，共同推動社會的進步與發展。