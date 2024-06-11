屏大與仁寶量子運算中心 盼打破國外技術壟斷

國立屏東大學資訊學院與仁寶電腦合作共建量子運算中心今天揭牌。屏大表示，量子運算實驗向來仰賴國外設備，中心成立可望打破國外技術壟斷局面。

國立屏東大學校長陳永森表示，雙方合作不僅在「量子退火」技術自主創新方面邁出一步，更為國家科技創新奠定基礎，相信中心將成為國內外學術交流與研究合作重要平台，推動量子科技發展。

仁寶電腦智慧裝置事業群處長陳怡欽說，仁寶電腦致力推動國內「GPU加速量子退火」技術自主研發，與屏大合作是實現目標重要的一步。期待中心能為國內量子運算研究提供支持，培養更多量子運算人才。

屏大今天新聞稿指出，全球「量子退火」電腦技術主要掌握在加拿大、日本等公司手中，國內師生進行量子運算實驗不得不依賴昂貴國外技術和設備，承受巨大經費壓力。屏大與仁寶電腦合作可望改善「量子退火」電腦由國外技術壟斷局面。

2022年屏東大學資訊學院院長歐家和在一場量子計算會議發表研究，由於量子運算領域研發才剛起步，全台不超過10位學者掌握相關知識，因此仁寶電腦找上屏東大學。支援部份是提供軟體，裝在屏大GPU伺服器上，不需另外連線國外雲端量子運算服務以節省研究經費。

歐家和說明，「量子退火」（Quantum Annealing）是一種利用量子力學原理來解決最佳化問題技術。適合解決複雜的組合優化問題，包括用於解決供應鏈、金融商業服務、交通運輸（例如物流業）等領域的組合最佳化問題。

歐家和提及屏大資訊學院就運用量子運用技術，透過大數據幫屏東縣政府交通旅遊處了解U-bike各站點租借使用情形，例如哪個站點在哪個時間點最多人租車，再從中找到最佳解決方案，從而降低成本提高效益。

屏大去年9月和仁寶電腦簽署合作意向書，推動設立「量子運算中心」，中心由仁寶電腦提供「GPU加速量子退火」服務，支持屏大資訊學院研究工作，並通過學術期刊發表與相關產業合作，共同推進量子運算技術研究和應用。