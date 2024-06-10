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教育部補助61間大專推廣生命教育 助建立友善校園

中央社／ 台北10日電

教育部推動「生命教育校園文化推動與深耕計畫」，今年擴大補助61校，結合在地或學校特色，辦理各式活動，盼深耕生命教育，以建立友善校園。

教育部今天發布新聞稿指出，為深化大專的生命教育校園文化，教育部自111年起辦理「生命教育校園文化推動與深耕計畫」，由各校結合在地特色與校本特色，發展自主特色校園文化及辦理多元生命教育活動，以深耕生命教育，建立友善校園。

根據教育部資料顯示，111年補助31校，112年補助增加至45校，113年更擴大補助61校。

台灣科技大學於113年推動執行「生命中最溫暖的時光」計畫，規劃一系列營隊與服務課程及社會實踐，從「SDGs生命教育」活動中實踐理解利他及服務學習精神，透過「青銀共融為長者服務盡一份力」活動，讓大學生帶領國高中學生及銀髮族進行創作，並從中獲得活動設計、教學經驗與影片紀錄等實務教學能力。

義守大學則辦理「在義生活中的小美好」計畫，規劃生命教育講座，引發學生省思生命教育的價值觀與哲學觀；另外也辦理生命教育工作坊，透過操作和演練，讓學生將活動中學習的知識與反思傳遞給身邊的人，給彼此帶來正向影響。

台灣體育運動大學以「生命影響生命」為主軸，規劃辦理「認識流浪動物與浪浪的中途學校講座」，藉由與流浪犬的互動，闡明互助共生、相互關懷的生命教育情懷；學校還結合體育專長特色，舉辦運動員生命探索電影賞析及專題講座等，引導學生回顧生命歷程，探索豐富運動員生命價值及奧林匹克教育精神，扎根處處是生命的課題。

教育部 校園

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