大葉大學開空間設計課 學生幫身障者改善生活空間

彰化大葉大學職能治療學系開設空間設計與無障礙環境課，教導學生幫身心障礙者設計改善生活空間；有學生幫輪椅使用者規劃廚房空間動線，也將廚房平台設計成鏤空，方便使用。

大葉大學今天發布新聞指出，職能治療學系開設「空間設計與無障礙環境」課程，教導同學空間設計基礎概念及如何繪製空間平面圖，讓同學們有更多機會去同理身障者感受和每天日常可能遇到的困難，藉由空間設計等改善生活空間及動線。

職能治療學系助理教授陳怡臻表示，職能治療師會藉由居家環境改造的方式來降低障礙、增進生活獨立性來提升個案生活品質，課程教導同學空間設計基礎概念及繪製無障礙空間平面圖，讓同學們能夠把抽象的概念、艱澀陌生的法規靈活運用在設計圖上。

職能治療學系二年級學生林智紅重新規劃廚房空間動線；林智紅說，她們以輪椅使用者為對象，將動線設計成三角形，可減少輪椅使用者的移動距離，且將廚房平台設計成鏤空，方便他們使用。

另名大二學生謝典洢說，她們的設計以退休銀髮族夫妻為對象，把重點放在廁所，增設把手，避免在沖廁或淋浴時滑倒受傷，增加生活便利性。