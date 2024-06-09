大葉大學開空間設計課 學生幫身障者改善生活空間
彰化大葉大學職能治療學系開設空間設計與無障礙環境課，教導學生幫身心障礙者設計改善生活空間；有學生幫輪椅使用者規劃廚房空間動線，也將廚房平台設計成鏤空，方便使用。
大葉大學今天發布新聞指出，職能治療學系開設「空間設計與無障礙環境」課程，教導同學空間設計基礎概念及如何繪製空間平面圖，讓同學們有更多機會去同理身障者感受和每天日常可能遇到的困難，藉由空間設計等改善生活空間及動線。
職能治療學系助理教授陳怡臻表示，職能治療師會藉由居家環境改造的方式來降低障礙、增進生活獨立性來提升個案生活品質，課程教導同學空間設計基礎概念及繪製無障礙空間平面圖，讓同學們能夠把抽象的概念、艱澀陌生的法規靈活運用在設計圖上。
職能治療學系二年級學生林智紅重新規劃廚房空間動線；林智紅說，她們以輪椅使用者為對象，將動線設計成三角形，可減少輪椅使用者的移動距離，且將廚房平台設計成鏤空，方便他們使用。
另名大二學生謝典洢說，她們的設計以退休銀髮族夫妻為對象，把重點放在廁所，增設把手，避免在沖廁或淋浴時滑倒受傷，增加生活便利性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言