豪華校長室遭學生炎上「學費跑來這裡！」 北藝大主動通報監察院調查

國立台北藝術大學校長陳愷璜日前受訪時公開校長室裝潢，未料引起學生不滿，認為校方長期忽視宿舍漏水、缺乏系館等問題，留言狂酸「原來學費都跑到校長室了」，外界更指涉陳愷璜內舉不避親，與標案承攬人有一等親關係。為此，北藝大表示，調閱相關採購文件後發現疑涉及違反「公務人員利益衝突迴避法」，已主動通報監察院。

北藝大今天發布聲明，6月5日已由人事室先以電話通報監察院，並於6月6日，將相關文件依規定以密件方式限時掛號寄出。近日多方評論不再個別回應，但會將外界疑慮等相關資料，附上說明並提供予主管機關。

北藝大也指出，近日外界對學校的批評，本於公立大學對社會公眾負責的態度，均虛心接受各項有建設性的意見。若檢具相關證據，指學校行政過程疏失或疑似涉及違法，學校也會在收到檢舉、經查證屬實定會主動向相關主管單位通報，依法查處。