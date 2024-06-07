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陽明交大方程式電賽車首亮相 盼為無人車研發鋪路

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立陽明交通大學方程式賽車隊受記憶體品牌Kingston邀請，於COMPUTEX 2024展出最新一代方程式電賽車。圖／陽明交大提供
國立陽明交通大學方程式賽車隊受記憶體品牌Kingston邀請，於COMPUTEX 2024展出最新一代方程式電賽車。圖／陽明交大提供

國立陽明交通大學方程式賽車隊受記憶體品牌Kingston邀請，於COMPUTEX 2024展出最新一代方程式電賽車。新一代方程式電賽車團隊耗時近兩年，相較過往新增多重感測器，外型及系統上改良了空力套件增進流場表現，盼替研發無人車鋪路。

陽明交大表示，無人車團隊自去年底成立，匯集了來自電機、資訊工程等領域的專才。團隊在模擬環境中已成功完成物件偵測、路徑規劃和車輛控制的概念驗證，並利用光達技術，無人車能在模擬環境中以每秒5米速度完成賽道。下一階段，團隊計劃將車速提升至每秒10米，並計劃引進攝影機與視覺識別技術，增強無人車的感知能力與反應速度，進一步加快車速。

方程式賽車隊早於2008年成立，期間一度資金短缺，但2020年再由一群大學生重新啟動造車計畫，並於2021年推出燃油賽車，在當年台灣學生方程式賽車聯賽中奪得一等獎。

陽明交大表示，車隊隨後開始研究電動賽車，計畫今年8月台灣學生方程式賽車聯賽中再度亮相，並期望年底前往澳洲參加全球最具規模和影響力的學生工程賽事、學生工程界的奧林匹克盛會「國際學生方程式賽車大賽」（Formula SAE, FSAE）。

陽明交大指出，團隊成員由各科系學生組成，涵蓋工程、商管等領域，展示跨領域合作的巨大潛力。團隊今年邀請電機、機械系七位教授加入技術指導，大幅提升技術實力；資金則完全依靠學生尋求校方支持、廠商物品贊助及資金贊助，也是團隊最大挑戰。

陽明交大表示，此次於COMPUTEX的參展，除了展示最新的賽車成果，並重點介紹了正在開發的無人賽車項目。期許未來開發高效無人電賽車，展現陽明交大硬實力。

陽明交大

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