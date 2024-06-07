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南投縣府與暨大、飯店合作 建立災害安置處所

中央社／ 南投縣7日電

南投縣政府今天與暨大、龍江大飯店簽署合作備忘錄，災害來臨預防性撤離時，可提供洗腎者、孕婦等特殊個案入住，避免災害造成道路中斷而受困無法離家至醫療機構洗腎、就醫。

南投縣政府衛生局與國立暨南國際大學、水里鄉龍江大飯店簽署「特殊收容安置處所」合作備忘錄，南投縣副縣長王瑞德、暨大校長武東星、龍江大飯店經理林辰安、衛生局長陳南松等人出席，烏溪線鄉鎮將由暨大、濁水溪線鄉鎮則由龍江大飯店負責收容安置。

王瑞德致詞表示，信義鄉、仁愛鄉、鹿谷鄉、水里鄉雨災時易成孤島地區，為提供易成孤島地區洗腎者、孕婦預防性撤離時有收容安置場所，縣府與暨大、龍江大飯店合作，感謝暨大、龍江大飯店為社會貢獻。

陳南松說，洗腎者每週須固定洗腎幾次，而孕婦可能有緊急醫療需求，為避免汛期時因道路中斷等因素導致偏鄉洗腎者、孕婦等無法外出就診，災前將進行預防性撤離，未來有暨大、龍江大飯店提供臨時安置處所。

武東星說，颱風災情無法控制，學校一定要做縣府後盾，汛期時學校教職員會館、研究生宿舍約有20床可提供仁愛鄉等地有需要民眾得到溫暖照顧，去年卡努雨災重創仁愛鄉，暨大當時開放研究生房間供災民入住，免費做為緊急安置、避難空間，展現大學社會責任。

林辰安表示，龍江大飯店最大容量有50多間房，約可安置百人，天災發生後，旅宿業客人通常不多，飯店很樂意回饋地方善盡社會責任。

南投縣 洗腎 飯店

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