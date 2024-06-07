中山大學助攻創業 「黎聲科技」獲1萬美元獎金

國立中山大學扶植的學生創業團隊「黎聲科技」，參加InnoVEX 2024新創競賽摘下智慧車聯網獎企業獎殊榮，獎金1萬美元，創新研發被專家評為「台灣最先進的直立式全向動力轉向系統」。

中山大學今天發布新聞稿指出，「黎聲科技」（ReisenderTECH）創辦人是海洋環境及工程學系研究生劉昊昕，他至2024國際電腦展參加InnoVEX 2024新創競賽摘下智慧車聯網獎企業獎殊榮，吸引6、7家投資者詢問。

劉昊昕說，創業的挑戰才剛開始，但相信麻雀雖小、五臟俱全，科研實力堅強。在機器人設計、自動控制模組零部件、泛用型機器人、自動化水下儀器設備等領域，有專案產品研發和執行力，且超過8成的產品零組件都是MIT，此次展示革新性的直立式全向動力轉向系統獲評審一致好評。

此外，劉昊昕運用獨特技術，不僅齒輪重量僅為傳統鋼齒輪的1/3，但壽命和強度相當，新穎設計架構更可以讓機器人、無人搬運車系統（AGV）及其他自動駕駛車輛可向任何方向移動。

亞洲指標新創展會InnoVEX 2024以「Innovation Hubof Asia」為主題，聚焦AI、智慧移動、半導體應用、綠色科技等4大創新主軸，吸引逾30國近400家新創參加。

校方表示，劉昊昕透過特殊選才管道入學海工系，從大一讀到碩一，在電子機械設計領域有深入的投入，大學時代就會幫忙設計製造實驗室小型儀器，去年媒合加入中山大學貨櫃創業基地，這次展出堪稱企業首航，就一舉獲得「Smart Mobility Award 智慧車聯網獎」獨家殊榮。

劉昊昕在中山海工系就學期間，投入更多時間鑽研興趣並發展水下技術。他曾主動邀請業界前輩成立「旅人技研」自發性研究團體，比其他學生更早加入實驗室。最拚時1年要出200張工程圖，試圖解決各種機器人研發製造的疑難雜症，還曾接過工研院案件。

校方表示，劉昊昕去年透過學校教授引薦加入中山貨櫃，他盤點近年陸續添購的20台3D列印機、各式金屬加工機具、電腦設備、耗材與上百支手工具等，在育成中心輔導下，終於從團隊到公司。

中山大學全球產學營運及推廣處表示，學校致力培育創新創業人才，支持師生與校友創業，不僅提供入駐的青創團隊擁有一對一諮詢服務、媒合商展的機會，彩色貨櫃空間鄰近亞灣2.0和高雄軟體科技園區，也以優惠性價比提供承租。