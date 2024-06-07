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AI指考能上台大醫科嗎？網紅實測「數學分數墊底」 僅能錄取2系

AI指考能上台大醫科嗎？網紅實測「數學分數墊底」 僅能錄取2系

聯合新聞網／ 綜合報導
百萬網紅Cheap拍攝實測影片，讓ChatGPT挑戰台灣的大學指考。示意圖。 聯合報系資料照
百萬網紅Cheap拍攝實測影片，讓ChatGPT挑戰台灣的大學指考。示意圖。 聯合報系資料照

生成式AI正快速發展，其中ChatGPT展示了AI的便利和潛力，GPT-4在一場美國的律師資格考試中，不但取得了執照，還贏過90％的人類考生，NVIDIA執行長黃仁勳更表示到了2025年，ChatGPT參加所有考試都可以拿到滿分。為測試ChatGPT目前的實力，百萬網紅Cheap特地拍攝實測影片，讓ChatGPT挑戰台灣的大學指考

Cheap想知道AI能否考上「台大醫科」，他使用OpenAI發布的最新一代「ChatGPT 4o」進行實測，讓它寫2021年末代指考的考題，作答10個科目：國文、英文、數甲、數乙、歷史、地理、公民、物理、化學及生物。

寫完後再讓ChatGPT 4o自己對答案，結果顯示10科中只有3科拿到頂標，英文100分、歷史94分以及公民74分；國文則71.8分前標、地理70分均標；數學方面，數乙45.2分後標、數甲只有38分，得到均標；物理54分均標、化學67分均標、生物75分前標。由此可知ChatGPT可以在文科拿下高分，數理則是弱項。

接著Cheap再以當年台大各科系的最低錄取分數做比對，ChatGPT的分數無法錄取醫學、電機、法律等熱門科系，僅能考上人類學系和園藝暨景觀學系，不過在其他頂大如清大、交大、成大等，還是可以錄取不少文組相關科系。Cheap解釋ChatGPT目前雖考不上頂大熱門科系，但AI的解題速度極快，每份考卷都在30秒內完成，考十科也不過花費5分鐘，未來改進深度學習技術將更加強大。

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