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輝達 AI 夥伴實踐大學 華碩神助攻

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日台大演講點名台灣AI合作夥伴，包含17所大學，其中就有實踐大學，而同是輝達合作夥伴的華碩（2357），去年就攜手輝達展開實踐大學「VISION BASE」協作空間建置計畫，透過頂尖軟、硬體設備，為設計學院學子帶來無與倫比的數位創作解決方案，落實跨域創新。

華碩聯合科技開放平台暨AIoT事業部事業總經理江尹涵先前表示，「數位科技日新月異，造就創作者經濟，亦帶動其工作模式持續進化，這次很高興也很榮幸與NVIDIA、實踐大學合作，相信在華碩產品的全方位奧援下，將培育更多創作人才，助其實現精采創意，與職場快速接軌，提升產業國際競爭力，讓世界看見臺灣！」

NVIDIA台灣區業務協理邾亦為表示，「我們非常榮幸能與華碩一同打造全臺首座NVIDIA Studio x ASUS協作空間，為實踐大學設計學院注入強悍的創作動能。這座空間將佈署華碩首款獲NVIDIA Studio認證的GeForce RTX Studio創作者主機，可為超過110款的熱門創作軟體帶來RTX和AI加速的功能，並藉由NVIDIA獨家的Studio驅動程式和多項創作工具，讓師生們享有與業界接軌的創作環境，運用最先進的技術，盡情揮灑創意！」

實踐大學設計學院院長許鳳玉表示，「VISION BASE」是一個前衛創新的實驗設計基地：虛擬應⽤、數位硬體、智慧數據。除了以學生學習為導向，深化基礎教學外，亦以永續發展與社會責任為核心。NVIDIA Studio是NVIDIA專為創意人才所推出的一個平台，它能夠提供強大的硬體支援，以滿足設計師們的需求。而華碩作為電腦硬體領域的佼佼者，更是擁有多年的經驗和技術優勢，實踐大學設計學院非常榮幸能夠和NVIDIA Studio、華碩合作，讓我們的師生能夠在這樣的協作空間中獲得更好的學習體驗，並且面對未來的設計挑戰。期待更密切的專案合作定能激盪出更多不一樣的火花。

NVIDIA 華碩

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