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台積電慨捐大學、高中40億 台大曝用途規劃

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大感謝台積電捐贈，預計將用於半導體教學設備軟硬體建置。本報資料照片
台大感謝台積電捐贈，預計將用於半導體教學設備軟硬體建置。本報資料照片

台積電（2330）昨日召開董事會，會中拍板四議案，將針對國立台灣大學等四所頂尖大專校院，以及獲選的高中、女中捐贈最多40億台幣。台大今天則表示，感謝台積電慨捐，預計將用於半導體教學設備軟硬體建置，以及國際半導體學位學程等人才培育方向。

台積電昨日召開董事會，重要決議包括核准捐贈國立台灣大學、國立陽明交通大學、國立清華大學、國立成功大學及國內獲選之高中/女高總計不超過新台幣40億元，用於長期半導體研究教學及人才培育。

台大今天則表示，感謝台積電董事會通過捐贈案給包含台大等多所大學及高中，捐贈案具體內容還待學校與捐贈方台積電聯繫後方知細節。

但台大也指出，本次捐贈方慨捐，預計將用於深化半導體教學研究及人才培育，如配合政府進行中的「晶片驅動台灣產業創新方案」，會將以此經費挹注，用來強化如半導體教學設備、研究軟硬體及整體研發環境的建置、改善及更新；人才培育方面，如新設立的國際半導體學位學程、半導體相關學院人才培育、課程改進、留才攬才、及國際合作及交流等。

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