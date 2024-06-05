教育部私校獎補助 逢甲大學蟬聯全台第一辦學績效獲肯定

逢甲大學在近期公布的教育部113年度獎勵私立大學校院校務發展計畫中，以超過1億7,900萬元獎助金額居全台之冠，連續兩年獲得最高獎助，顯示逢甲近年來在推動國際化、AI+5G、教育創新，及對社會產業永續發展等面向的辦學成果，受教育部和社會大眾的高度肯定。

此項計畫獎助金額反映出私校辦學績效，除了30%是依據學校規模補助外，其餘70％著重在各大學校院的辦學特色與行政運作等。

《遠見》2023台灣最佳大學排行榜在國際化面向，逢甲大學名列全國第三，僅次於臺大、政大。近期，逢甲更是全面強化與澳洲各大學的合作關係，並與澳洲辦事處形成夥伴關係，已和多所澳洲名校達成合作協議，如澳洲墨爾本皇家理工大學、澳洲蒙納許大學、澳洲昆士蘭大學、新南威爾斯大學等，其中不乏多所世界百大學校，廣泛推動交換以及2+2雙學士、1+1雙碩士及3+1+1等學碩雙聯學制。

今年5月初，逢甲大學董事長、校長更是首度同行訪問澳洲，5月底澳洲昆士蘭大學、澳洲雪梨科技大學陸續率團訪問，與逢甲大學針對5G智慧應用、淨零科技，以及太空科技等重點研究領域的技術發展交換意見，開啟更多合作交流。

逢甲在帶動AI發展的過程中，整合了多元的技術以滿足教學與研究需要，除提供實體Nvidia的算力環境，也與AWS、Azure、Google合作提供雲端環境，以支持AI的運算需求。

逢甲大學也將在今年啟用微軟基於OpenAI最新技術的O365 Copilot，於教學與校務上全面推動，打造嶄新的AI校園環境，甚至連中文系與外文系學生，都將在老師的引導下運用生成式AI，以一系列的必修課程，培養學生在文本理解與生成方面的技能。

而逢甲師生在各項AI研究項目與競賽中的傑出表現，更顯現出多年深耕AI的成果，如由擁有台灣美聯社美譽的DIGITIMES及國家發展委員會合辦的台灣首次生成式AI黑客松應用競賽，逢甲學生即榮獲首獎，展現出學生在雲端運算的實力與生成式AI創新應用的潛力。

逢甲大學強調協助AI產業的落地，經由整合AI運算技術、機器人模擬與控制技術，開創智慧營建產業，重新塑造台灣營建產業的未來；另與台灣人工智慧學校及精密製造園區廠商，共同推動智慧製造「風火輪」計畫等，都是協助產業數位轉型的實證。

逢甲大學表示，逢甲長期推動創新學制，以「整個大學都是你的學系」為目標，打破學系框架、跨領域跨系所選課，讓學生自主掌握學習主導權，並搭配已上線且將持續優化的「智慧選課系統」，引導學生修習跨領域課程。逢甲期許每一個學生，都能從他最愛的學系或跨領域專長畢業，學到所期待的專業。