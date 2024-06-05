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中部10所大學聯盟 共推氣候教育宣言

台灣醒報／ 記者劉東皋╱台北報導

5日適逢世界環境日，為確保所有在各大學受教育的學生都能接受良好氣候變遷教育，中部10所大學聯合簽署2024「氣候變遷與教育宣言」，攜手合作推動氣候變遷與永續發發展教育，實現大學教育學界淨零排放的承諾，並展示各校績效與成果。

應具備氣候素養

「中台灣大學系統M6」暨「中區大學社會責任計畫跨校聯盟」共10所大學校長和副校長們，5日下午齊聚中國醫藥大學水湳校區簽署這項宣言，主要內容包括確保所有在各大學受教育的學生，都能接受良好氣候變遷教育，畢業生都能具備氣候素養與相闗技能。

除了需培訓並支持教師以提供優質的氣候變遷教育，並整合資源及尋求資金，推動跨校合作和資源共享，開發聯合課程及研究創新，分享最佳實踐及創新技術。並將建立跨校工作核心團隊，定期評估、分享成果。

大家更為地球著想

中國醫藥大學校長洪明奇主持簽署會議時表示，亙古時代地球上沒有人類，如今人類生活在地球上，但如果不保護好地球生態環境，能保證未來地球上還有人類嗎？各大學培養的學生，未來畢業後都有可能成為各領域的領袖人物，如最近很熱門的新聞人物黃仁勳，回台號召要建設台灣成AI科技島。

「學習氣候環境永續教育，並不能讓學生提升技術賺錢」，但洪明奇說，以科學為基礎的氣候變遷教育，涵蓋倫理、文化、政治、社會和經濟層面，學生應具備相關的知識素養。

靜宜大學校長林思伶也表示，為地球與環境盡責是一種生命哲學，需落實在教育與生活行為的改變上。靜宜已投入相關課程教育、並在校園推動生物多樣性計畫，「萬物皆一體」，讓學生在校園生活與生命教育中體會並學習。

從校園用電開始

暨南大學校長武東星則舉暨南為例說，過去因校區海拔較高，暨南在夏天都不用裝冷氣，但如今氣候變遷，天氣一熱，學生便受不了，如今暨南也只得裝上「冷暖氣機」，但為了彌補用電，學校已推動在各大樓建置太陽能板，連停車場上也安裝；另也協助南投附近茭白荀溫室種植改以LED燈，以節能減碳。

此次參與大學共有中國醫藥大學、靜宜、暨南、逢甲、亞洲、東海、中山醫大以及勤益、弘光、南開等科大。

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校園 氣候變遷 素養

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