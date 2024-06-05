貢獻音樂、原民語言！台師大102周年校慶 表揚3傑出校友

台師大今天舉行102週年校慶大會，典禮中表揚趙皓明、葉禮誠、黃美金等3名對音樂藝術傳播、企業經營、原住民語言復振有重大貢獻的傑出校友。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，102週年校慶大會今天舉行，會中除了表揚第24屆傑出校友，也頒發3組社會實踐獎獲獎學生及6名傑出學生。

台師大校長吳正己表示，台師大在過去1年進步很多，除了高教深耕第2期5年計畫每年經費增加逾新台幣1億元，去年也成立「跨域科技產業創新研究學院」，設立AI和綠能研所，今年則與台積電合設半導體學分學程與輝達（NVIDIA）合設「元宇宙動態捕捉實驗室」，進行產學合作。

台師大也於校慶大會表揚3名傑出校友，包括音樂系校友趙皓明、物理系校友葉禮誠、英語系校友黃美金。

趙皓明曾任中國廣播公司節目部音樂組組長、製作人及主持人，主持廣播及電視節目近40年，為台灣廣播音樂史寫下精彩篇章。她介紹古典樂，也推廣民族音樂，訪談過多名華人音樂家，留下珍貴影音，成為影響力更大的美育傳播者。

葉禮誠是格雷蒙集團創辦人，格雷蒙集團擁有5大事業群、600多名員工，葉禮誠也陸續捐贈逾4000萬為台師大興建教學研究大樓、延攬人才等用途，為母校貢獻一己之力，盼拋磚引玉。

黃美金是台師大英語系退休教授，她把對在地文化的愛化作力量，為原住民語言復振工作奉獻畢生心力，曾榮獲台灣語言學學會終身成就獎、教育部本土語言傑出貢獻及終身奉獻獎，是學者實踐社會責任的典範。