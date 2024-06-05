快訊

未拉緊手煞車！司機尿急臨停凱道 巴士滑行180米直撞「總統府花圃」

周大福深圳廠突停工停產 員工苦喊：沒有地方可養老了

父母務農出身窮鄉、自存錢赴美留學 作家揭梁見後奮鬥史：比黃仁勳還勵志

貢獻音樂、原民語言！台師大102周年校慶 表揚3傑出校友

中央社／ 台北5日電
台灣師範大學舉行102週年校慶大會，校長吳正己（右）會中表揚趙皓明（趙琴）（左2）、葉禮誠（左3）、黃美金（左4）等傑出校友。圖／台師大提供（中央社）
台灣師範大學舉行102週年校慶大會，校長吳正己（右）會中表揚趙皓明（趙琴）（左2）、葉禮誠（左3）、黃美金（左4）等傑出校友。圖／台師大提供（中央社）

台師大今天舉行102週年校慶大會，典禮中表揚趙皓明、葉禮誠、黃美金等3名對音樂藝術傳播、企業經營、原住民語言復振有重大貢獻的傑出校友。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，102週年校慶大會今天舉行，會中除了表揚第24屆傑出校友，也頒發3組社會實踐獎獲獎學生及6名傑出學生。

台師大校長吳正己表示，台師大在過去1年進步很多，除了高教深耕第2期5年計畫每年經費增加逾新台幣1億元，去年也成立「跨域科技產業創新研究學院」，設立AI和綠能研所，今年則與台積電合設半導體學分學程與輝達（NVIDIA）合設「元宇宙動態捕捉實驗室」，進行產學合作。

台師大也於校慶大會表揚3名傑出校友，包括音樂系校友趙皓明、物理系校友葉禮誠、英語系校友黃美金。

趙皓明曾任中國廣播公司節目部音樂組組長、製作人及主持人，主持廣播及電視節目近40年，為台灣廣播音樂史寫下精彩篇章。她介紹古典樂，也推廣民族音樂，訪談過多名華人音樂家，留下珍貴影音，成為影響力更大的美育傳播者。

葉禮誠是格雷蒙集團創辦人，格雷蒙集團擁有5大事業群、600多名員工，葉禮誠也陸續捐贈逾4000萬為台師大興建教學研究大樓、延攬人才等用途，為母校貢獻一己之力，盼拋磚引玉。

黃美金是台師大英語系退休教授，她把對在地文化的愛化作力量，為原住民語言復振工作奉獻畢生心力，曾榮獲台灣語言學學會終身成就獎、教育部本土語言傑出貢獻及終身奉獻獎，是學者實踐社會責任的典範。

台師大 語言 音樂

延伸閱讀

石油巨擘沙烏地阿美公司 重金引進量子電腦！率先用於能源領域

憂國安 雷蒙多：今秋對中聯網汽車發限制令

經濟日報社論／台積電的政治經濟學

美國商務部長雷蒙多 解析「北京奪台積」嚴重性

相關新聞

貢獻音樂、原民語言！台師大102周年校慶 表揚3傑出校友

台師大今天舉行102週年校慶大會，典禮中表揚趙皓明、葉禮誠、黃美金等3名對音樂藝術傳播、企業經營、原住民語言復振有重大貢...

12所大學齊聚中山醫大 探討健康產業與公共治理

中山醫學大學4日表示，由中山醫大健康產業科技管理學系與國立臺南大學行政管理學系共同舉辦的「2024年永續趨勢下的健康產業...

被黃仁勳點名 NVIDIA肯定「AI東海 生成未來」教育方針

輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳2日發表人工智慧(AI)主題演講，東海大學為中部地區唯一被點名的大學，更是中部唯一共同辦...

「3位超仙親姊」圍繞 東海男大生畢業照爆紅！姊夫團暴動：小舅子好

6月到，也意味著畢業季到來。一名網友在臉書社團「爆廢1公社」轉發照片分享，只見中間站著一名身穿學士服的東海大學畢業生...

文化大學舉辦「歐豪年紀念展」 展出42幅精選代表作

嶺南畫派大師、文化大學名譽博士歐豪年，於4月25日辭世。文化大學於曉峰紀念館九樓歐豪年美術館舉辦「御風而行－歐豪年大師紀...

勤奮！89歲教育部退休官員 手寫碩士論文9萬字順利畢業

曾任教育部副統計長周義祥，大學就讀的是台灣大學的農業經濟系，也曾服務於台灣省政府主計處、財政廳、糧食局、社會處等單位的統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。