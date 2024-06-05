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中原會計系代表台灣出賽 榮獲德勤稅務精英挑戰賽優異獎

聯合新聞網／ 台北訊
圖/中原大學提供
圖/中原大學提供

中原大學會計系，繼2022年代表台灣地區，參加兩岸四地德勤稅務精英挑戰賽之後，2023年又於競爭激烈的台港澳賽區隊伍中嶄露頭角，成功晉級複賽，成為台灣唯一代表晉級參賽的隊伍，與來自大陸、香港、澳門等多達六十所學校，同百名以上學子角逐決賽。比賽最終於2023年11月於重慶圓滿落幕，中原大學會計系同學獲得優異獎之殊榮。

德勤稅務精英挑戰賽係由全球四大會計師事務所之一的大陸德勤會計師事務所（台灣稱為勤業眾信聯合會計師事務所）舉辦，為中國大陸以及港澳臺三地高等院校學生舉辦的一項國際化、專業化的稅務專業比賽。本屆挑戰賽共有來自兩岸三地合共29個城市的57所大專院校參賽。中原大學會計系林青霞、藍維駿、林鈺軒及林姿君四位同學代表台灣地區參賽，在同學努力和系上曹美娟老師的費心指導之下，經過近半年的訓練與參賽，方能自初賽中脫穎而出，成功晉級參加為期三天、在重慶舉辦的決賽。

半決賽主要圍繞模擬商務場景展開，考驗參賽學生的稅務專業知識水準、案例分析、團隊合作和現場展示能力，對參賽學生的專業實力以及綜合能力挑戰度頗高。尤其我系代表同學要熟悉中國稅法及相關法令，難度更高。但他們仍運用專業紮實的稅務知識、卓越的分析能力及沉穩流暢的表達能力，獲得優異獎，再次證明中原會計學子扎實的專業能力經得起挑戰！

參賽同學表示，中原會計系的老師們在整個比賽過程中給予了莫大的支持與鼓勵；也因系上的課程教導他們最新、最實用的會計與稅務知識，並且與時俱進，讓他們具備參賽的專業基礎。系上不但開設有會計審計結合人工智慧與大數據等相關課程；同時更因應永續發展的潮流，除了原有的稅務及法律學程、管理及財金學程，政府及非營利學程，還新增「商業智慧學程」與「永續治理學程」兩大學程；此外，還與全球四大事務所合作設立「國際會計師事務所就業學程」，學程主要由執業會計師講授，應用實務案例分析訓練，這些多元的課程學習，都是幫助他們在比賽過程中，能夠有足夠的專業背景進行跨國稅務案例的分析的重要能力；學程並結合實習與就業，系上與全球四大會計師事務所以及各知名中小型會計師事務所，均簽有實習合約，同學可利用暑假，或大四全學年或一學期，赴工作場域實習，無縫接軌畢業後的就業。

此外，四位同學也充滿感激的表示，中原大學會計系友會的學長姐們，在業界表現優異，不忘回饋中原會計母系，成立多項獎助學金，每年給中原會計的同學發放的金額高達新台幣一百餘萬元；其中，對於參與學術競賽，也提供獎助，讓他們感受到莫大的鼓舞與支持。

圖/中原大學提供
圖/中原大學提供

中原會計系每年均培育逾百名會計專業人才，其中半數以上畢業後在國內四大國際會計師事務所就業任職，近九成的同學在大四上學期便已確定好畢業後的工作，展現企業認同中原辦學品質的最好證明。為了深化學生專業實務能力，增進學生國際移動力及就業力，中原商學院於2015年通過國際商管學院促進協會(AACSB)認證、2023年成為歐洲管理發展基金會(EFMD)全球會員學校，躋身全球前5%頂尖商管學院之列，且為全國私校唯一通過雙向認證的頂尖商學院。

中原會計系亦持續與英國國際會計師公會及澳洲會計師公會攜手合作，讓學生擁有更寬廣的國際視野，足以因應國際市場的競爭與挑戰！

圖/中原大學提供
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中原大學 實習 會計師 永續

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