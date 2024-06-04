12所大學齊聚中山醫大 探討健康產業與公共治理

中山醫學大學4日表示，由中山醫大健康產業科技管理學系與國立臺南大學行政管理學系共同舉辦的「2024年永續趨勢下的健康產業管理與公共行政治理」研討會，日前在中山醫大舉辦，全台12所大學師生近百人齊聚，共同探討永續發展、健康產業管理與公共治理的創新模式。

「2024年永續趨勢下的健康產業管理與公共行政治理」研討會，延續由中山醫大、臺南大學、中華大學、東海大學、中興大學、彰化師範大學、暨南國際大學、臺北市立大學等8所大學每年輪流辦理的傳統。

今年結合中山醫大「精準健康產業跨領域人才培育計畫」，透過專題演講、多元化的研究成果發表，提供學術研究和實務應用之間的交流與合作機會。

除了聯盟學校之外，臺灣大學、臺北大學、長榮大學及中央警察大學等校師生也參與論文發表，攜手展示跨校學術交流的深度與廣度。

中山醫大校長黃建寧說，學校致力將永續融入校務發展中，並期待讓永續成為學校的DNA，包含校園綠建築、淨零碳排與宿舍循環經濟等，均是目前正著手進行的項目。

中山醫大副校長兼永續發展推動中心主任何永全指出，執行「精準健康產業跨領域人才培育計畫」，即是配合行政院最新規劃臺灣2030全齡健康願景，以精準醫學、智慧醫材、健康福祉、食品創新、精準農業與多元健康等六大領域的產業發展人才需求為重點，亦為該校教學及研究的專業優勢領域。

此次研討會，邀請中興大學主任秘書暨法政學院院長李長晏以「從淨零碳排、資源鏈結與城鎮轉型談地方永續發展」為題進行主題演講，針對淨零碳排、資源鏈結與城鎮轉型等地方永續發展議題，提出了許多富有洞見的觀點。

論文發表主題涵蓋社會永續與公平治理、公共治理與組織管理、科技創新與永續治理等；另外也聚焦在綠色管理與環境正義、綠色經濟與社會責任、營養安全與健康促進等主題。此次總計發表26篇論文，透過與會者意見的交流，為未來研究發展提供參考方向。

主辦此次研討會的中山醫大健產系主任張曉平表示，健康產業界與公務部門的結合，已被視為推動地方繁榮和永續發展的關鍵，該校積極培育跨領域專業人才，並透過適切場域進行對話與學習，讓學生具備社會責任感和永續使命感。

張曉平說，研討會中各校互惠交流與串連，除了強化學術合作，也促進跨領域的結合，為健康產業與公共行政治理領域注入新動力。