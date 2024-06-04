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「3位超仙親姊」圍繞 東海男大生畢業照爆紅！姊夫團暴動：小舅子好

聯合新聞網／ 綜合報導
東海大學畢業生被3名「超仙親姊姊」圍繞，畢業照一夕爆紅。圖／翻攝自臉書社團「爆廢1公社」
東海大學畢業生被3名「超仙親姊姊」圍繞，畢業照一夕爆紅。圖／翻攝自臉書社團「爆廢1公社

6月到，也意味著畢業季到來。一名網友在臉書社團「爆廢1公社」轉發照片分享，只見中間站著一名身穿學士服的東海大學畢業生，一旁被3名女子圍繞，並舉著紅布條寫道「沈哲誌畢業快樂，姊姊們愛你！」，讓這張畢業照一夕爆紅，吸引1.5萬人按讚朝聖，更令眾網友羨慕不已，直呼「還缺弟弟嗎」。

照片一出隨即掀起熱烈討論，網友們認為不只3位姊姊顏值爆表，弟弟更是一表人才，「姊夫們」也紛紛參與留言，「小舅子真帥」、「沈哲誌，從今天開始你就是我兄弟了」、「人生勝利組的代表」、「姊夫團上線」、「這三個姊姊是仙女吧！弟弟也帥，真是顏值高的一家人」。

而就在照片在社群瘋傳後，網友也發現，該畢業生的姓名在臉書登上「人氣搜尋」，3位姊姊的Instagram帳號更是被搜出。其中，唯有三姊（右二）是公開帳號，短短時間內粉絲暴漲，已有逾1.6萬人追蹤，平時會接攝影合作，版面上也放有不少美照。

對此，大姊（右一）則在Threads分享心情，坦言平常弟妹間的相處就是鬧來鬧去，沒想到一張畢業照會被大家瘋狂轉發，而超級內向的主人公弟弟則是鬆一口氣，直呼「還好今天停課」。

東海大學 畢業典禮

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