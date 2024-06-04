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黃仁勳演講校園直播Party抽顯卡 幸運學生喊「10倍高價」轉賣掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳2日在台大綜合體育館舉行演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展。記者余承翰／攝影
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳2日在台大綜合體育館舉行演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展。記者余承翰／攝影

輝達創辦人黃仁勳2日於台大體育館演講，主題「開啟產業革命的全新時代」吸引許多民眾搶聽，並在全台7所校園同步舉辦直播Watch party，讓師生們能一同參與，更祭出抽獎活動，除了有輝達限量版T恤，還送創始版顯卡。不過就有網友發現，活動中抽出的顯卡似乎出現轉售情事，掀起熱議。

黃仁勳日前於台大舉辦演講，不僅眾科技業大頭親臨現場，也讓AI相關科系師生瘋狂。對此，全台北中南7所校園包含台科大、北科大、中原大學、東海大學、南台科大及中山大學，攜手與輝達合作，同步舉辦直播Watch party並限定學生參與，參加者有機會抽中GeForce RTX 40系列創始版顯卡及限量T恤。

不料活動結束後，有網友在Dcard發文曬出臉書社團截圖，只見一名幸運抽中GeForce RTX 4080 SUPER顯卡的學生貼出競標文，並以私訊開價透露，盒身有著黃仁勳的親筆簽名，原市價36490元，目前最高已喊到35萬元，不過該貼文後來已被刪除。

而另一個盒身未有黃仁勳簽名的GeForce RTX 4090顯卡，原市價56990元起，則有學生欲以逾6萬元價格出售。

貼文一出，網友們紛紛留言表示，「我覺得簽名的人，應該很難過自己的簽名被人販售」、「反正他這樣做只有道德上的問題，只要沒有道德就沒有問題」、「真的有人這樣玩哦」、「36萬⋯高攀不起⋯」；不過也有人認為是個人權利，「他的權利啊，你住海邊？」、「只要不是違法取得也不干預他人的權利，那麼就讓市場自然決定他的價值，暴利與否和我們無關」、「可能他覺得這個簽名換成現金比較實用，在他眼裡爸爸的簽名沒有比現金有價值，所以高價賣給覺得爸爸的簽名有價值的人，自然就會有人買」。

Dcard 校園 直播 黃仁勳

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