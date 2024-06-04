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成大師生團隊協助美國研究苯汙染 登國際期刊成果獲肯定

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
高雄小港區石化廠林立，當地民眾血癌發生機率較高。圖／吳治達提供
高雄小港區石化廠林立，當地民眾血癌發生機率較高。圖／吳治達提供

成大測量與空間資訊系教授吳治達團隊以地理人工智慧技術，協助分析美國德州休士頓社區汙染物苯來源，獲美方肯定。苯會提高人類血癌發生率，與肺癌及大腸癌也相關，生活在車流量大的公路、工業區、加油站旁，相對接觸苯的機會大增。

這項研究成果日前刊登在國際重要期刊「危險物質（Journal of Hazardous Materials）」獲得關注。團隊成員包括成大食安衛生風險管理研究所長陳秀玲、美國德州農工大學景觀設計都市計畫學系教授Galen D. Newman、中研院環境變遷研究中心副主任龍世俊與成大測量系博士生Aji Kusmaning Asri等，目前則在分析德州達拉斯地區汙染。

吳治達表示，國際癌症研究中心確認苯可致癌，台灣發生率高的癌症近年都降低，但血癌、肺癌不降反升，可能與環境汙染有關。台灣癌症登記中心資料顯示，血癌發生率以北部及高雄等地較高，北部可能與人口密集、汽機車排放量大有關，高雄則與石化工業區相關。

團隊成員成大環境醫學研究所博士生王琬茹表示，石化工業區主要排放汙染物包括苯、甲苯、乙苯及二甲苯等。研究顯示，住在高雄石化工業區附近民眾血癌發生率是一般人的1.54倍，而附近兒童與青少年的血癌發生率則是一般的1.21倍。

王琬茹指出，最新研究並將苯暴露與肺癌及大腸癌連結，發現肺癌死亡率會增加1.5%，大腸癌的發生率增加1.2%、死亡率增加0.8%。

吳治達表示，加油站油氣、高速公路或高架道路龐大車流，也都會產生苯。地理人工智慧的分析，建議距離加油站至少兩公里以上、距高速公路至少一公里以上，苯的汙染才會有效降低。

吳治達表示，地理人工智慧技術只要有少數實際監測汙染物數據，結合地理資訊統、衛星地標、土地利用排放源分布圖層及氣象等多達300項環境因子，進行人工智慧運算，就能精準判斷全區汙染物來源與分布。正與環境部、高醫大精準環境醫學研究中心及小港醫院合作，致力將地理人工智慧技術應用於高雄在地空汙問題改善。

吳治達表示，休士頓的研究起因是陳秀玲去年經由環境部化學物質管理署計畫，邀請美國德州農工大學超級基金研究中心來台訪問，該中心是德州政府花費5年5億美元成立，要改善環境汙染，中心對成大測量系團隊有關於地理人工智慧技術很感興趣，促成雙邊的合作。

他說，這項研究主要由成大測量系研究所印尼籍博士生Aji負責，針對休士頓哈特曼公園社區進行，當地居民以西班牙裔為主、收入相對較低，社區被工業區、儲油槽、高速公路及鐵路包圍，苯暴露量很大，經地理人工智慧分析，算出苯來源與分布，準確度達到98%。

吳治達團隊進行美國休士頓社區苯汙染研究，成果刊登國際期刊。記者周宗禎／翻攝
吳治達團隊進行美國休士頓社區苯汙染研究，成果刊登國際期刊。記者周宗禎／翻攝
成大測量系教授吳治達（中）團隊協助美國德州休士頓社區進行苯汙染地理人工智慧分析。左博士生Aji、右博士生王琬茹。圖／吳治達提供
成大測量系教授吳治達（中）團隊協助美國德州休士頓社區進行苯汙染地理人工智慧分析。左博士生Aji、右博士生王琬茹。圖／吳治達提供

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