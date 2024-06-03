興大電磁保鮮技術 水果解凍後口感宛如新鮮現切

中興大學研發電磁保鮮技術，結合冷鏈技術，讓冷凍鳳梨的冰晶極小化，細胞破壞度減少，解凍後可保持6成以上口感，宛如新鮮現切，可延長水果保鮮期，有利國產農產品出口。

中興大學今天和大嘴水果有限公司舉辦「水果電磁保鮮優化技術-專利授權」簽約儀式，由興大校長詹富智和大嘴水果有限公司總經理林祖德代表簽署。期待透過「水果電磁暴先優化技術」產學合作，有利國產農產品推廣、出口，提升市場競爭力。

興大食品暨應用生物科技學系特聘教授謝昌衛指出，傳統蔬果保鮮技術大多利用冷凍冷藏或添加化學藥劑，往往在解凍後出現質地劣化情況。因冷凍後蔬果中的水份形成冰晶，冰晶會破壞水果的細胞壁，造成細胞破裂出現離水，因此解凍後的農產品，口感變得軟爛，影響銷售。

謝昌衛表示，透過物理性電磁保鮮結合冷鏈技術，產品在急凍過程導入電磁，讓形成冰晶變小且排列整齊，減少細胞壁的破壞也鎖住水份，可減少60%細胞損壞情況，讓解凍後的農產加工品維持接近新鮮水果的口感。

相關研究成果獲得國際期刊的肯定並已取得專利，更獲得2021年國家農業科學獎以及2022年未來科技獎肯定。

農糧署副署長姚志旺表示，若能突破冷凍技術，讓冷凍鳳梨等農產加工品解凍後，吃到如同現切的新鮮口感，有助國內農產品外銷。

詹富智說，學校產學研鏈結中心積極推廣校內教師卓越研發成果與業者合作，讓更多企業善用學術研發成果，推動產業技術進步。