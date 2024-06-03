校長室奢華氣派？北藝大喊冤 副校長忙化解誤會：泡麵還沒吃又去救火了

針對外界對北藝大校長室整建花費龐大引起爭議，北藝大除了發出澄清聲明，副校長劉蕙苓教授也一連兩天，星期六、日在北藝大待命，只要媒體想來採訪，一定盡可能請同仁安排，但畢竟不是新聞聯絡人，第一時間媒體的需求未必清楚，星期六有多家媒體自己來北藝大隨便拍，沒訪問校方，大量使用網友說，結果一張普通沙發變成百萬沙發，一張幾千塊的會議椅變成9萬。劉蕙苓副校長說，媒體同業如有需要可以跟我們溝通，我一定盡量協助大家。

國立臺北藝術大學鄭重表示，外界提出的資訊並非事實，北藝大作為公立學校，所有的花費都經過公開招標程序，並無不當並可受公評；因此事引發外界不同意見，北藝大予以尊重，引發學生的誤解，北藝大校長陳愷璜也立刻成立溝通小組，啟動溝通機制。副校長劉蕙苓教授星期六、日一連兩天都到學校協助澄清。

日前有雜誌報導北藝大校長室一事，引發外界不同意見，北藝大表示，因應校務發展業務愈來愈繁重，在2017年將副校長由原來的一位增加至2位，兩位副校長的辦公空間非常狹小，需要另覓空間，因而陳愷璜校長決定讓出自己的辦公室，供兩位副校長使用，而在2017年底將四樓已經廢棄且堆滿雜物的闈場，改成校長室，同步將五樓的空間也整理提供高教深耕辦公室使用。

針對外界質疑整修費用過高，北藝大表示，身為公立大學，所有的整建費用都需經過法定的程序招標辦理，所謂的「百萬廁所」乃與事實不符，而是在整建過程中，同步整修了包括行政大樓六間公用廁所與校長室廁所的全部設計費，以及校長室兩間廁所之施工費用，所有的花費乃因應空間規畫及整建老舊廁所考量。

由於外界的發言引起學生在網路社群中紛紛表達宿舍漏水、教室老舊破損的不滿，北藝大表示，目前的校舍大部份是建校時所興建，已近四十年，的確有老舊漏水等使用上的缺點，這兩年本校已逐年逐步進行校舍修繕，例如去年共花費6800萬元，修繕四個不同的系所教學大樓，今年夏天也將啟動女生宿舍的修繕。兩年的經費初步估計超過億元，然而限於經費，必須逐年分階段進行，在此過程引起學生的抱怨，陳愷璜校長表示，這顯示我們過去的溝通做得還是不足，並在今天已指示要成立溝通小組，盡速啟動與學生的溝通機制。

陳愷璜校長進一步指出，數位時代人人均可在網路上評論，北藝大作為公立大學，使用納稅義務人的錢，所做所為皆有其社會公共責任，網友們任意指涉校長室使用名牌家俱等，已偏離事實，且造成北藝大管理團隊和學生之間的巨大誤會，他呼籲網友們發言能本於事實，任何對北藝大發展有利的建議，北藝大都虛心接受。

劉蕙苓副校長說，她星期六忙著到處溝通，泡麵還沒開吃又去救火了，等到精疲力竭地回家，那碗泡麵已經爛到不能吃了，但是居然毫無飢餓感。

聚傳媒