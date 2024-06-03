入列黃仁勳演講背板 中原大學成立AI發展聯合服務中心

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨以AI應用為主題，在台大進行將近2小時的專題演講，一開場秀出的台灣地圖，列出輝達在台超過40家的供應鏈夥伴，名單上還出現17所大學，意外成為演講亮點。名列其中的中原大學表示，今年3月已與輝達簽署合作備忘錄，並宣布成立AI應用發展聯合服務中心，盼加速培養台灣AI人才，帶動產業發展。

中原是繼台大、清大及陽明交大後，全台第4所與NVIDIA合作AI University的大學，雙方以研究、教學、產學3面向進行產學合作。

3月時，中原大學與NVIDIA簽署合作備忘錄，成立「NVIDIA-中原大學AI應用發展聯合服務中心」，並在4月12日舉辦第一場大型活動「大型語言模型工作坊」，由NVIDIA四位解決方案架構師授課。

課程中，架構師提到檢索增強生成技術（RAG），也介紹「點對點建構客製化LLM平台」NVIDIA NeMo；現場也使用NVIDIA雲端計算資源，讓學員更深入了解生成式AI的最新技術與趨勢。

副校長洪穎怡表示，大型語言模型是根據大量資料，進行訓練的超大型深度學習模型，特性非常靈活，可以執行完全不同的任務，例如回答問題、總結文件、翻譯語言和完成語句，著名的ChatGPT就是利用基於這種技術研發而成的生成式AI。

洪穎怡表示，「NVIDIA-中原大學AI應用發展聯合服務中心」未來將透過NVIDIA提供的最新GPU架構、技術及高性能計算技術，應用於機器學習、醫療診斷、量子計算及大型語言模型等方面的研究。