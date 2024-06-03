中山大學研究鯙科魚獨特性 右生殖腺較左長8倍

國立中山大學今天表示，學校研究團隊分析近3000尾解剖資料，發現俗稱錢鰻的鯙科具有獨特的生殖腺不對稱性，右側生殖腺體在雌性比左側長超過3.4倍，雄性可差距8倍，在生物界相當罕見。

國立中山大學海洋生態與保育研究所助理教授林裕䕒獲玉山青年學者計畫支持，與海洋大學水產養殖學系教授陳鴻鳴合作，分析近3000尾解剖資料，發現俗稱錢鰻的鯙科具有獨特的生殖腺不對稱性。

林裕䕒說，對稱是生物的常態。人體成對的器官，大致上或多或少都有某程度的對稱性。但像鯙科一樣差距這麼大的狀況，還是非常罕見。

林裕䕒指出，生物特徵的比較研究是生物學中基本的題目，生物的外在特徵易於觀察，因此有較多研究。相反地，探討內臟器官特徵的研究，由於隱藏在體腔內、不易觀察，相關研究非常少見。

國立中山大學今天新聞稿指出，陳鴻鳴深耕鯙類研究，團隊長期研究鯙類生殖生物學，藉此得知抱卵季節，以作為規劃禁漁期的根據，有效進行海洋保育。林裕䕒與陳鴻鳴團隊合作並針對長期研究資料進行分析。

此資料包含棲息在台灣海域中的20種鯙科物種及合鰓鰻科及蛇鰻科各1種作為外群比較，採樣時間從2003至2008年，自台灣北部及東部海岸收集到共2959尾個體，樣本由合作漁民收集及拖網下雜魚中採集，另外還有潮間帶採樣。

研究團隊表示，魚類生殖腺左右對稱為常態，如平常食用的烏魚子。然而進行鯙科資料分析時發現，鯙科的生殖腺有明顯的不對稱。鯙科20個物種的右邊生殖腺，全部比左邊的生殖腺長，且此差異隨著體長增加而變得更加明顯。

研究團隊指出，最極端的例子，當屬疏條紋裸胸鯙（小裸胸鯙），雌性生殖腺左右長度差平均3.4倍，雄性生殖腺左右長度竟差到8倍之多。透過人體比喻，如同男性的睪丸左右不平衡，或孕婦的胎兒重量壓在右半邊一樣。

文獻探討顯示，這種廣泛出現的生殖腺左右不對稱，在硬骨魚類中目前只有在鯙科觀察到。林裕䕒推測，這可能是「演化的意外」，鯙科在演化時，偶然打開了不對稱的開關，但因為這副產物不會影響鯙科的繁衍，才會保留至今。