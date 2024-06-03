黃仁勳演講「沒連上的都被駡」 東海Al大學當年還被笑

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳昨在台灣大學發表人工智慧（AI）主題演講，keynote watch party 在東海大學轟動，在網路上討論「沒有被連上的都被罵」。

學生在網路熱烈討論，有網友說「不得不說，當年我們一直笑話的AI大學，可能是東海近年最正確的決定」、「沒有被連上（Watch party)的都被罵」。

東海大學說，傾盆大雨完全澆不熄熱情，原本以為以女生居多的東海出現更多的女性粉絲，但放眼望去幾乎清一色是男生，可見男性學生更愛他們口中的「黃爸。」

東海大學活動報名在第一階段根本秒殺，黃仁勳演講後，還給大驚喜，脫下外套與連線大學的學生互動，「大家這麼晚都還在喔！」、「應該要回家了！」原來各校在演講後人潮不散。