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黃仁勳演講「沒連上的都被駡」 東海Al大學當年還被笑

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
東海大學Watch party盛況空前。圖／東海大學提供
東海大學Watch party盛況空前。圖／東海大學提供

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳昨在台灣大學發表人工智慧（AI）主題演講，keynote watch party 在東海大學轟動，在網路上討論「沒有被連上的都被罵」。

學生在網路熱烈討論，有網友說「不得不說，當年我們一直笑話的AI大學，可能是東海近年最正確的決定」、「沒有被連上（Watch party)的都被罵」。

東海大學說，傾盆大雨完全澆不熄熱情，原本以為以女生居多的東海出現更多的女性粉絲，但放眼望去幾乎清一色是男生，可見男性學生更愛他們口中的「黃爸。」

東海大學活動報名在第一階段根本秒殺，黃仁勳演講後，還給大驚喜，脫下外套與連線大學的學生互動，「大家這麼晚都還在喔！」、「應該要回家了！」原來各校在演講後人潮不散。

昨天nvidia 誠意十足的為所有人準備潤餅、鹹水雞、飲料，更在活動開場前進行AI科普教學與問答，立刻超熱氣氛，演講期間學生專注聆聽Nvidia 最後連黃仁勳英文名字「Jensen」都入題問大家，作為抽獎題目，獎品是GEFORCE RTX 4080 Super 顯卡，價值36000元，共兩組最新的NVIDIA 顯卡。

東海大學當年推AI被笑駡。圖／東海大學提供
東海大學當年推AI被笑駡。圖／東海大學提供

女生 東海大學 網路

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