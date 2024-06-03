黃仁勳AI主題演講背景秀出南台科大 學生熱議校方榮幸

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳昨晚發表人工智慧（AI）主題演講，一開場背景投影展示許多合作供應鏈廠商、學校Logo，引起熱議，他的故鄉台南私立南台科大也在其中。校方表示，南台投入大量資源在培養AI人才，相信雙方未來會有很多合作機會。

南台科大近年成立人工智慧科技研究中心，投入大筆經費在AI與智慧醫療、運動科學、物聯網、自駕等相關領域研究。學生得知昨晚黃仁勳的演講背景學校也入列，有人感到非常開心，有人認為理所當然，因為學校這幾年花很多錢在培養相關人才。

校方表示，AI發展已到到全面啟動日新月異，例如從虛擬實境(VR)到增擴實境(AR)，目前已逐漸廣泛應用在緊急、遠距醫療及居家照顧。專科醫師只要有AR智慧眼鏡，就能即時協助處置沒有辦法或不能立即到醫院的遠處患者。醫師手術時病灶影像就可直接顯示在AR智慧眼鏡顯示器上，醫師開刀時不必一直盯著螢幕，減輕疲勞手術品質也明顯提升。

黃仁勳演講時背景投影顯示出成大、中山、台科大、南台科大、輔仁等17所大專院校名Logo，引起這些學校的學生、校友關注。