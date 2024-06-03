黃仁勳演講投影片點名17校 台大系統3校入列 台大：十幾年前就合作

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳昨日在台灣大學發表人工智慧（AI）主題演講，有眼尖網友注意到17所大專院校出現在他的投影片中,，其中台大系統3校均入列。對此，台大副校長丁詩同表示，早在十幾年前學校教授就有和輝達合作，去年輝達也捐助5000萬元AI研究計畫，而台師大則是在元宇宙、虛擬實境方面合作。

昨日黃仁勳演講的投影片中，印上17所大專校院的校徽，包含國立的台灣大學、台灣科技大學、台灣師範大學、清華大學、陽明交通大學、中央大學、成功大學、中山大學、台北科技大學，以及私立的中原大學、輔仁大學、義守大學、實踐大學、南台科技大學、淡江大學、東海大學、元智大學。

對此，台大副校長丁詩同指出，輝達早在十幾年前就有和台大教授合作，也有來到台大、看見老師們的研究能量。一年多前，輝達和台大談了一個AI研究中心的計畫，捐助總經費大約5000萬元，讓台大在教學上能使用輝達提供的軟體，目前還分別有合作計畫，並希望能改善台大的設施。

台科大副校長劉志成表示，校方與輝達雖沒有直接的產學合作，但很多畢業生在高科技廠商工作，直接、間接與輝達有連結。另外，台科大去年成立的產創學院中就有智慧製造研究所，華夏校區也有成立人才培育基地，學校會全力支持。

台師大副校長印永翔則說，校方在元宇宙跟虛擬實境與輝達合作，過去師大在電機、機電、理學院的研究就表現良好，特別是學校去年成立產創學院，非常多學生對該領域有興趣，希望未來台師大能有虛擬實境創作學習基地，跟輝達等產業界有很好的合作環境。